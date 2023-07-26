Реальная инфляция в России оказалась в 5 раз выше официальной

Реальная инфляция в России оказалась в пять раз выше официально озвученной властями, сообщает издание The Moscow Times со ссылкой на подсчёты экспертов исследовательского холдинга "Ромир".

Эксперты посчитали, что на конец июня текущего года инфляция товаров категории FMCG, в которую входят товары, необходимые в повседневной жизни, от косметики и средств гигиены – до продуктов питания и лекарств, составила 17% в годовом значении. При этом, если верить официальной статистике, индекс потребительских цен в России вырос всего лишь на 3,25%.

Отмечается, что в отличие от Росстата, который считает инфляцию по виртуальной корзине из 500 товаров и услуг, "Ромир" замеряет цены на основании 15 миллионов реальных покупок, совершенных жителями российских городов. С начала января 2023 года рассчитанная таким образом инфляция в России составила 16% – в то время как Росстат объявил о показателе в 2,7%.

С начала же полномасштабной войны в Украине, по подсчётам экспертов "Ромир", инфляция для потребителей достигла 47%.