Редакторов DOXA признали виновными в вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия

Суд в Москве признал виновными четырёх бывших редакторов студенческого издания DOXA Армена Арамяна, Аллу Гутникову, Наташу Тышкевич и Владимира Метелкина по делу о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий. Наказание будет объявлено сегодня позднее, прокуратура требовала для каждого 2 года исправительных работ.

В январе 2021 года DOXA опубликовала видео в поддержку школьников и студентов, которых запугивали перед акциями в защиту оппозиционера Алексея Навального. Позднее издание удалило ролик по требованию Роскомнадзора, но дело в отношении редакторов всё равно было возбуждено.

Арамян, Гутникова, Тышкевич и Метелкин не согласны с приговором и считают дело против себя политическим. Радио Свобода публиковало последнее слово Наташи Тышкевич в суде.

Ранее сторона обвинения запросила для журналистов два года исправительных работ и лишение права администрировать сайты. Отмечается, что каждый день меры пресечения в виде запрета определённых действий будет засчитан редакторам за полтора дня исправительных работ. Арамяну, Гутниковой, Тышкевич и Метелкину было запрещено пользоваться интернетом и выходить из дома, за исключением прогулок с 8 до 10 утра. Изначально им было разрешено выходить из дома только на одну минуту.

28 февраля Роскомнадзор заблокировал сайт студенческого журнала DOXA. За несколько часов до этого ведомство потребовало удалить статью "Справочник для антивоенных споров в семье и на работе", где "опровергались главные мифы о военной агрессии России в Украине". С момента получения уведомления до блокировки сайта прошло менее 24 часов, что является незаконным.