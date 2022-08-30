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Рефат Чубаров: Крым остается нашим домом. Эфир в 20:30

Крым, "Крымская платформа" и крымские "хлопки"

Крым вновь в украинской повестке дня. Что происходит на аннексированном полуострове? Как изменились настроения от прошлогоднего саммита "Крымской платформы" к новой встрече? Как борются за свои права крымские татары? Виталий Портников беседует с главой Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым. Эфир в 20:30.

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