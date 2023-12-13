Реформа законодательства о гражданстве ФРГ отложена на 2024 год

Партии, входящие в коалиционное правительство ФРГ, не смогли достичь компромисса при обсуждении закона о гражданстве и закона о предоставлении убежища и отложили дальнейшее их обсуждение на следующий год.

По информации телеканала n.tv из коалиционных кругов, на этой неделе представителям СДПГ, СвДП и "Союза 90-х/Зелёные" не удалось поставить обсуждение этих законов в повестку дня заседаний бундестага, запланированных до конца года. Фракция Свободной демократической партии заявила о своем несогласии с поправками, которые желают внести в законы партнёры по коалиции от партии "Зелёных".

Проект закона о гражданстве предусматривает, что в будущем иммигранты смогут получить гражданство Германии через пять лет пребывания на территории страны, не отказываясь от своего прежнего гражданства. Мигранты с хорошими результатами в школе или на работе, хорошим знанием языка или те, кто проявляет особую добровольную активность в разных областях общественной жизни, смогут получить гражданство за три года. Главным условием, однако, остается способность самостоятельно, без получения государственной поддержки, финансировать своё существование. Проект закона о беженцах предусматривает продление сроков и условий депортации мигрантов, которым было отказано в убежище.

Ранее получение гражданства было возможно только через восемь лет пребывания на территории ФРГ и после отказа от своего прежнего гражданства. Исключением из этого правила были граждане стран Евросоюза. Им разрешено иметь двойное гражданство. Существуют также некоторые другие исключения.

Депутаты партии "Зелёных" выступили с предложением изменить некоторые пункты законопроекта. К примеру, они потребовали ввести исключения для лиц с ограниченными возможностями и для иммигрантов, которые стали безработными не по своей вине. По мнению политиков этой партии, данные категории мигрантов должны получить гражданство ФРГ также и в том случае, если они зависят от государственной социальной помощи.

В настоящее время закон находится на обсуждении в профильных комитетах и фракциях бундестага, который является главным законодательным органом ФРГ. Заместитель председателя фракции партии "Союз 90-х/Зелёные" Константин фон Нотц заявил n.tv: "Мы проводим очень хорошие, конструктивные и коллегиальные консультации и завершим их в скором времени". Депутат исходит из того, что удастся достичь компромисса с фракцией СвДП.

Представитель МВД ФРГ, которое подготовило закон как орган исполнительной власти, рассказал Радио Свобода, что принятие закона изначально было запланировано на весну будущего года. Дебаты по более важном закону о бюджете на 2024 год обладали приоритетом. Пока что прошло первое чтение законлопроекта в бундестаге. Каждый закон должен пройти три чтения. В редких исключительных случаях законы принимаются в срочном порядке. По словам представителя МВД, никаких исключений в случае с законом о гражданстве не требуется. Представитель МВД также заявил, что закон будет принят после соответствующего обсуждения.