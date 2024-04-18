"Реклама Телеграма". Соцсети об интервью Дурова Карлсону

Такер Карлсон взял уже второе в этом году интервью с российским собеседником. Сначала это был сам Путин с его "исторической справкой на пять минут", а теперь - создатель "ВКонтакте" и Телеграма Павел Дуров.

Мария Баронова:

На 40й секунде интервью Дурова Такеру мы узнаем о том, что Павел очень много думает о Римской Империи, а на 80й секунде о том, что уже в 4 года Павел осознал неэффективность плановой экономики.

Антон Антич:

Раз все обсуждают интервью Дурова и уже сроки давности все вышли могу рассказать, что когда Дуров убегал из России он продал свою квартиру в питере моему хорошему знакомому. Так вот, у него там в библиотеке была стена во всю стену с дорогими юридическими книгами, знаете такие золото на черном фолианты, один к одному.

Он на ее фоне часто фотографировался пока в России был.

Так вот - это были не книги, а только корешки. Книги не было вообще ни одной.

Феномен «Дуров - лидер мнений» среди значительной части русскоговорящих меня всегда забавлял, а уж после этого вообще всегда на смех пробивало.

Карен Тараян:

Съемка проходила в офисе Телеграма в Дубае, интересен интерьер. Обратите внимание на стулья, которые стоят над головой Павла на полке. А вернее на то, что на этих стульях.

Интересный референс на российскую околоуголовную культуру. Тонкий троллинг. Пасхалка для русского зрителя. Аллюзия на тот самый невозможный выбор, который стоял перед Павлом в 2012 году. Продать акции любимого детища ВК и уехать, либо прогнуться под требования властей: слить данные и пресечь деятельность оппозиционных пабликов на своей платформе. И он сам про этот трудный выбор говорит в начале интервью.

Кстати, а вы знаете, как правильно отвечать на этот каверзный вопрос про стулья?

Маргарита Симоньян:

Впервые узнала загадку про пики точеные и остальное непечатное. Благодаря Дурову и Карлсону.

Век учись, как говорится

Среди зрителей есть те, кто Дуровым восхищается, причём это встречается в самых разных частях политического спектра.

Лев Шлосберг:

Дуров показывает, какой могла стать свободная Россия, каких интеллектуальных и экономических высот она могла достичь. Дуров – это пример России на вырост, на десятилетия вперёд, опережающий эпоху.

Реализовать в полной мере свой талант Дуров мог только в свободной стране. Но Россия стала страной несвободы, и он уехал. Его отъезд показал, что в России ему нет места. Это место было местом не только для Дурова. Лидеры создают масштабы общественной свободы. Выдавливание лидера из страны сокращает пространство свободы для всей страны.

Анатолий Несмиян:

Всё довольно прозрачно: ориентированная на сбор ренты правящая Россией знать не может позволить себе перейти на более высокий, чем средневековый, уровень развития. В таком случае она лишится источника своих доходов, который попросту исчезнет. А значит - вместе с ним и эта правящая страта.

Поэтому такие люди как Дуров, всегда будут уезжать из страны. И создавать, и реализовывать свои проекты в других местах.

Такие люди - штучный товар. Они, без сомнения, появляются всегда, но их невозможно вырастить - это своего рода социальные флуктуации. Они дают шанс стране на переход к новым уровням, но шанс - это не предопределенность, это именно вероятность. И нужно понимать главное - пока у руля страны находятся те люди, которые управляют ею сейчас, эта вероятность всегда будет равна нулю.

Дмитрий Петровский:

Дуров — наш слон. Слоняра. Слонище. И неважно, что по факту он является гражданином другого государства, а компания его располагается в Дубае. Неважно, что он дистанцируется от политики. Телеграм изменил облик именно нашей страны. Он поднял горизонтальную интеграцию на совершенно другой уровень. Неизвестно, как бы сейчас выглядел наш политический ландшафт, не будь телеграма. Неизвестно, как бы пошла СВО, если бы не было телеги, волонтёров, каналов-стотысячников и миллионников.

Тина Канделаки:

Современное царство свободы Telegram — блестящий, яркий, но лишенный вообще каких-либо признаков того, что называется в западном понимании свободой, Дубай. Здесь, по словам Дурова, он не испытывает никаких проблем.

Но от рамок, правил и цензуры не убежишь. Дуров аккуратно намекает, что цензура настигает и Telegram. Цензура в виде Apple и Google, которые пытаются влиять на информационную политику сети. И с учетом их доминанты в смартфонах совсем не факт, что мнение западных гигантов не учитывается. Но это за кадром.

У меня, друзья, после всего озвученного возникла аналогия с канатоходцем, идущим над пропастью. Дойдет или сорвется? Обретет ли Павел Дуров свободу от всего или повторит путь создателей Google и Apple, постепенно превращающихся в глобальные институты цензуры? Что думаете, друзья? Есть она, абсолютная свобода?

Я в Пашу верю, как всегда верила в победу Нео над агентом Смитом.

Максим Жаров:

По интервью Павла Дурова Такеру Карлсону видно, что Дуров до сих пор переживает за «отжим» у него vkontakte и опасается такой же участи для telegram со стороны США, России или Китая. Поэтому нынешняя «независимая» позиция Дурова чрезвычайно для него уязвима и вряд ли это интервью есть его способ защиты от желающих у него «отжать». Так же то, что Дуров говорит об Илоне Маске и его «убийстве» твиттера, свидетельствует, что Дуров хорошо понимает, каков сегодня функционал владельцев высокотехнологичных компаний, находящихся под контролем спецслужб и deep state. Дурову не позавидуешь и будем надеяться, что рано или поздно, но он найдёт себе так нужную ему опору в мировой политике и сделает это без ущерба собственной психике и уникальному коммьюнити под названием Telegram.

Сергей Марков:

Такие либералы как Павел Дуров, с неизбежностью двигаются к конфликту с США, потому что правительство США пытается установить несправедливую всемирную диктатуру и подчинить себе всех. И все, кому важна свобода, - будут в нарастающем конфликте с США.

Но США это главный рынок мира и США контролируют спецслужбы в 50 странах мира. Поэтому все реальные либералы, как Дуров - они и боятся открытого конфликта с правительством США. Вынуждены вилять и искать компромиссы.

Реальный либерализм и проамериканская политика становятся все более в противоречии.

США становятся все более главным врагом свободы. Пора американским политикам задуматься об этом.

Но много тех, кто в этой беседе увидел в первую очередь рекламу продуктов Дурова.

Илья Бер:

Посмотрел (частично послушал) часовой рекламный ролик Telegram для американской аудитории. Больше всего меня впечатляет мысль, что, возможно, эта фантастически дорогая и, подозреваю, эффективная реклама не стоила Дурову ни копейки.

А Такер Карлсон (очередной раз убеждаюсь) просто никакой журналист. Натуральная «подставка под микрофон». Не знаю, есть ли у него редакторы, но он не подготовил вообще ни одного вопроса, показывающего знакомство с темой или хоть как-то неудобного для собеседника.

Любовь Соболь:

Гениальный пиарщик Дуров и тут всех уделал, получив мощный промоутинг на американскую аудиторию своего любимого проекта за бесплатно. Реально, все интервью выглядело не как интервью, а как одна большая интеграция и рассказ, какой офигенный Телеграм (что правда). Все эти пассажи про безопасность, независимость - лучшая реклама для мессенджера, туда же и рассказы про отказ от сотрудничества с мощным американским ФБР.

Кстати, эти слова Павла уже успели выхватить из всего интервью пропагандистские путинские говносми. Про максимально беспредельный отъем прекрасного (на тот момент) ВКонтакте они, конечно, не рассказали, а про давление со стороны США — вот вам, во всех красках, пожалуйста! Каким же все же чмошником надо быть, чтобы в 2024 году работать на путинские инфо-помойки, как нужно ненавидеть профессию журналиста и при этом не уважать себя? Вопрос риторический.

А Такер как обычно, на мой взгляд, никакущий. Чванливая подставка под микрофон в черных лоферах. Интервью с таким огненным гостем делает невыносимо душным.

Алёна Владимирская:

А ещё очень интересно б узнать гонорар Такера за такой пиар. Но не найдут суммы, даже если все его счета вскроют .

А Дуров на мой взгляд, не человек, да. Мне все больше кажется, что это порода инопланетян, зачем-то к нам прилетевших: Цукерберг, Маск, Дуров.

Я считаю, что среди нас живёт много инопланетян (не шучу). Но они с разных планет. Зачем они прилетели - неведомо. Кто-то сбежал, кто-то с благими намерениями, кто-то со злыми. Но Дуров, Маск, Цукерберг, Кук (и ещё с десяток) с какой-то одной планеты и с явным желанием нас технологически сдвинуть. Зачем? Куда? Мы вряд ли узнаем.

Давид Нармания:

По сути для телеги это очень классное продвижение на американский рынок, а для штатов, которые свободными от контроля большого брата площадками не избалованы, это прям достижение. Вон там как от корявого х-твитора все восторгаются, а тут целый Telegram к ним придет.

Если все у Дурова получится, то сюда повалят толпы недовольных Байденом и фейсбуком.

Станислав Белковский:

Ключевых / системообразующих позиций в интервью Павла Дурова Такеру Карлсону - ровно две.

1. Собственность для человека - источник угроз(ы), соблазн и искушение. С определённого момента и/или уровня не человек управляет собственностью и контролирует её, а ровно наоборот.

2. Основной враг и свободы слова, и безопасности в мире - это США. В лице как спецслужб, так и крупных корпораций (Apple, Google). Примерно это же хочет донести миру и В. В. Путин, кстати.

В общем и целом.

А) Г-н Дуров следует возвращенческой философии потребления - необходимое важнее лишнего (избыточного).

Б) Он близок к ролевой модели, созданной / заданной Илоном Маском.

Полный enjoy.

Павел Пряников:

Интервью Павла Дурова хорошее – но оно скорее для американцев. Мы, телеграмеры, не узнали из него о том, как Телеграм собирается развиваться с т.з. бизнеса и институционализации.

Американцы же увидели «другого русского» - цивилизованного, плюс узнали про «Телеграм – оплот свободы слова». Для правой публики, смотрящей Карлсона, это важно, так как они считают, что их всячески мучает Deep state, но вот есть ниша для них в Телеграме.

Может, кто-то после интервью Дурова полезет дальше изучать проблему, и узнает, что Deep state в России вообще запретил ряд самых популярных в мире соцсетей, и поймут, что они у себя в Америки находятся всё же в привилегированном положении.