Рекордные убытки

Доля убыточных компаний в России в 2025 году составила почти 30% – это максимум с пандемийного 2020 года. Убытки российских компаний за 11 месяцев прошлого года равны 7,5 трлн рублей, следует из доклада Росстата.

Среди причин рекордных убытков эксперты называют санкции, слабый спрос, рост издержек и дорогие кредиты. С октября 2024 года по июнь 2025-го ЦБ держал ключевую ставку на уровне в 21% годовых и только летом начал понижать её. 13 февраля ЦБ в шестой раз подряд понизил ставку, на этот раз до 15,5%.

Больше всего в России "просели" обрабатывающие производства, торговля и добыча полезных ископаемых. Среди компаний, занимающихся такой добычей, об убытке отчитались без малого 40%. Самая большая общая сумма убытков среди них пришлась на компании, добывающие нефть и природный газ, – 573,5 млрд рублей. В годовом выражении нефтегазовые доходы обвалились вдвое – до 393 млрд рублей. Это данные Минфина на январь 2026 года.

Спрос Индии на российскую нефть долгое время позволял Москве адаптироваться к санкциям, но под давлением США Индия более чем вдвое сокращает импорт российского сырья. Такими мерами Вашингтон сильно бьет по российским доходам.

Параллельно идет охота на "теневой" российский флот. Американские военные на этой неделе захватили в Индийском океане еще один танкер. По данным Reuters, судно с грузом в 700 тысяч баррелей нефти шло из Венесуэлы в Китай. Это уже седьмой подобный случай с декабря 2025 года.

Чтобы продолжать войну при более слабых доходах от нефти, Кремль, вероятно, снова залезет в Фонд национального благосостояния, будет поднимать налоги или займёт на рынке, что только добавит проблем российской экономике. Антирекорды экономики обсуждаем в программе "Лицом к событию" с экономистом Вячеславом Ширяевым.