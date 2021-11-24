Ректор МГУ отстранил от работы непривитых сотрудников 

Ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий отстранил от работы сотрудников, отказавшихся прививаться от коронавируса. По его словам, из 20 тысяч сотрудников МГУ противниками вакцинации являются 800 человек.

При этом Садовничий заявил, что такая мера, как отстранение от работы, вводится "на первый раз, а дальше будем думать".

Ранее Росздравнадзор поручил своим региональным отделениям сообщать в прокуратуру и следственные органы о людях, которые распространяют "заведомо ложную информацию о вреде вакцинации" от коронавирусной инфекции. В ведомстве пояснили, что агитация против вакцинации может иметь признаки преступлений по статьям о распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности, и грозит наказанием до трёх лет лишения свободы.

После этого региональные отделения Росздравнадзора передали в прокуратуру и Следственный комитет информацию о 37 активных противниках вакцинации от СOVID-19. Сообщалось, что антипрививочников вычисляют при помощи мониторинга СМИ, социальных сетей и мессенджеров.