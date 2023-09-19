"Реквием по стране". Соцсети о новом альбоме Гребенщикова

В Рунете активно обсуждают новый мини-альбом Бориса Гребенщикова "Богрукиног".

Кроме того, БГ дал нашумевшее интервью Financial Times, в котором признался, что некоторые бывшие участники его группы поддержали войну, а сам он пока не готов гастролировать в Украине.

Миша Козырев:

Борис Борисыч выпустил миниальбом.

Четыре песни, четыре шедевра.

Чистое наслаждение.

Александр Морозов:

Гребенщиков создает высказывания, которые производят на меня такое же освобождающее, тревожащее и трезвящее влияние, как 40 лет назад. Мощный альбом 2023 - о катастрофе.

Ультрапатриоты пытаются облить и новую пластинку, и интервью презрением.

Николай Новодворский:

«БогрукиноГ» оказался без рук, без ног, без хвоста и вообще ни два ни полтора. Начало — «Не стой над душой, мама» слегка напомнило «Åквариум» времен «Сестры Хаос», но лишь первыми нотами, далее был просто хаос вторичных цитат вроде «Мы — воронка на месте храма», не способных ни победить и не переосмыслить башлачёвское «На рассвете храм разлетится в хлам». То же с «Черным лебедем», который начался Цоем «Но я не помню, где был дом, — у меня больше нет ключа», а закончился детским садом: «И я не верю словам „это последний раз“». Аналогично с песней «Незабыто» и ее очень свежей и оригинальной рифмой «гад же ты / гаджеты», ну и «Минск, Пинск и Северодвинск» (я специально маршрут на Яндекс-картах построил в надежде разгадать тайный смысл такого сочетания городов; нет разгадки) — далеко не «Сирин, Алконост, Гамаюн».

Критиковать заслуженного иноагента бессмысленно, Борис Борисович уже много лет не для того живет и поет. Знаем мы и его шедевры, взять хоть «Русский альбом» целиком, знаем и замороченные, не ставшие хитами, песни, а «БогрукиноГ» — просто что-то по волне его памяти с мутным отражением повседневности. «Древнерусская тоска» была не в пример точнее и задорнее, но что уж вспоминать. БГ он и есть БГ. Даже если окончательно испишется, можно за другое любить.

Больше напрягают дутые окололитературные паскуды вроде Дмитрия Львовича Быкова, готового подмахивать каким угодно идеологическим фрикциям и хвалить даже деревянный сортир, если на нам будет бандеровской рукой написано «роися». Вот он заявляет: «Новый альбом БГ — лучшее, что случилось в русской музыке последнего пятилетия», подразумевая актуальность, которой там вообще-то в помине нет, но Быкову очень хочется ее видеть, очень хочется задеть все русское, что осталось в России, очень хочется, чтобы поскорее и чужими руками.

Да, в русской рок-музыке действительно больших прорывов давно не происходит, но тем глупей выглядит быковская похвала Гребенщикова, который выплыл эдаким престарелым роком на мелководное безрыбье, огляделся в поисках пискарей, понял, что некому мстить, пошевелил усами и занырнул обратно.

Герман Садулаев:

Прослушал новый миниальбом иноанента БГ "Богрукиног". Хороший альбом. Мне всё понравилось.

Ну там конечно сравнительная бедность и вторичность аранжировок. Наверное из-за наспех-сделанности. Или потому что не все хорошие музыканты теперь сотрудничают с иноагентом и аранжировку наверное мастырят в компе из сэмплов. А раньше было - симфонический оркестр, живая этника, эх.

А тексты что. Хорошие тексты. Правда опасные. Но смелые - мой дядя самых честных правил. Действительно, Украина хотела показать кто тут главный и закошмарить Донбасс. Но что-то пошло не так. Серийный убийца в глазах военкома - правда, очень жаль 64-летних слесарей из Украины, которых украинские военкомы хватают на улице и отправляют на фронт разминировать собою минные поля. Опасно поёт иноагент БГ, боюсь что его в Англии отменят.

Да и всё равно отменят. Потому что поёт он на русском языке. А русский язык, это же все знают, переносчик всемогущего вируса рашизма, русизма, русского империализма, ваты, советизма и сталинизма. Ты хоть что пой.

Марина Ахмедова:

Борис Гребенщиков дал интервью Financial Times и объяснил, почему не едет выступать на Украину. Потому, что там половина украинцев думает - "О, хороший русский - мертвый русский". Такие письма ему шлют украинцы. А теперь самое время понять, что СВО была потому и начата, что на Украине именно так и думали. Но не половина, конечно. Меньше.

Елена Ямпольская:

Помнится, сравнительно недавно половина патриотического тг рвала порты на онучи за этого персонажа. И доказывала, что он, якобы, ценен в любой кондиции и при любой свежести.

Вас правда не тошнит от этого ханжества и фарисейства?

Хотя даже в этой среде есть альтернативные мнения.

Ну а более лояльная аудитория и вовсе превозносит альбом.

Борис Акунин:

Не пропустите новый альбом, который только что выпустил иноагент Гребенщиков.

Альбом хороший, но невыносимо печальный.

Помню времена, когда на фронт прибыл полковник Васин и звал всех вернуть эту землю себе. Теперь другой герой. Наш близкий родственник.

"Мой дядя самых, самых честных правил,

Когда не в шутку, когда не в шутку занемог,

Он взял нож и кистень и думал, что уважать себя заставил,

Но не смог, обманулся в расчетах, упал лицом в грязь и не смог".

Я слушал этот альбом три недели назад, на стадии аранжировки, в Борином присутствии, и тогда песни не произвели на меня такого гнетущего впечатления, потому что, когда ты рядом с Борей, кажется, что всё в конце концов образуется, прилетит на аэроплане Дубровский. Не плачь, Маша, я здесь, не плачь, солнце взойдет.

Но когда слышишь только голос, становится ясно, что нет, не взойдет. А вместо Дубровского прилетел «Черный Лебедь» (это вторая песня альбома). «Но я не помню, где дом. У меня больше нет ключа».

Александр Кан:

Борис Гребенщиков выпустил мини-альбом «Богрукиног». Всего четыре песни, но по напряженности, актуальности и смысловой насыщенности текста, богатству и изощренности музыкальной структуры он с полным основанием претендует на полноценное музыкально-поэтическое высказывание, стоящее в одном ряду с лучшими работами БГ последних лет.

Песни из альбома впервые прозвучали в лаконичном сопровождении акустической гитары на сольном концерте в мае этого года в Лондоне. За минувшие месяцы они превратились в полноценные, многослойные, сложные по музыкальной организации треки, в записи которых, как это свойственно БГ в последние годы, приняли участие многие, самые разные музыканты. Органично объединив разнородные таланты и краски широкой инструментальной палитры, Гребенщиков вновь подтвердил свое мастерство не только поэта и композитора, но и тонкого, умелого и изобретательного музыкального продюсера. И – что особенно ценно – не утратив при этом ясности и выразительности поэтического текста.

Открывающая альбом «Не Стой Над Душой, Мама» - самая откровенная, самая прямая и открытая песня из четырех. Нервный выкрик обнаженной души, бытие которой напичкано причудливой и страшной смесью из Пушкина, советского гимна и «убийцы в глазах военкома», но которая непокорно и отчаянно вопиет: «я пою как дышу, я пишу, как иду, я дал тебе все, и я чист. Не стой над душой!». Неслучайно в этом выкрике и аранжировка предельно лаконична – кроме самого БГ с акустической гитарой здесь только сдержанные электронные биты лондонского электронщика Эмре Рамазаноглу, известного своей работой с Ноэлем Галлахером, Шакирой, Марком Ронсоном и многими другими.

«Черный Лебедь» выстроен на контрасте между меланхоличным, протяжным поющим звуком дудука бретонского музыканта Sylvain Barou и резкой взрывной гитарой ставшего в последние годы постоянным партнером БГ Лео Абрамса.

В «Незабыто» яркая, пронизанная чертовщиной образность: «Я беру ладонь и чувствую копыто»; «И все уже выжженные изнутри, и ходят воцИрковленные, оБухотворенные, штабелями сложенные и обезбоженные»; «аутодафе напротив дома быта, никто не помнит, что ничто не забыто» расцвечена первобытными дьявольскими вокальными выкриками тувинца Альберта Кувезина.

Венчающая альбом «Минск, Пинск, Северодвинск» - магнум-опус, заставляющий своей величественной оркестровой грандиозностью вспомнить такой же величественный «Фавн». Меланхоличная безысходность текста («дайте мне большие ноги, чтоб уйти из этих мест», «мне [плохо] поздней ночью и [плохо] поутру», «с мира голодных рабов проклятья никто так и не снял») снимается светлым чувством грандиозной коды с оркестром и детским Хором Мальчиков Санкт-Петербурга, руководители которого не побоялись принять участия в записи «иностранного агента». Оркестровку БГ помогали делать его нынешний клавишник Константин Туманов и давняя соратница Kate St. John, отправившаяся даже в Глазго для записи Scottish Sessions Orchestra.

Накануне своего 70-летия Борис Гребенщиков уверенно подтвердил – он по-прежнему живой, актуальный и очень современный художник.

Наталья Барабаш:

Послушала новый альбом Гребенщикова «Богрукиног».

Вообще-то я хотела слушать его во время жарки котлет. А через пять минут уже сидела за столом, опершись на руку. И так и не встала, пока он не допел. И поставила еще раз…

Хочется написать - это совершенно прекрасный, один из лучших альбомов БГ.

Да какой там прекрасный!

Так звучит песня, под которую подлодка уходит на дно, зная, что не всплывет.

Вроде задорно и браво. А вокруг уже сомкнулась кромешная тьма. Один луч и остался.

Этот голос.

За который ты цепляешься, как за канат.

Песни БГ ясные и чистые. Как слеза. А слова бьют наотмашь. Никогда еще БГ не был так афористичен в каждой строчке.

Нас сдали на мясо еще до рожденья.

С мира голодных и рабов клейма проклятья так никто и не снял.

Я беру ладонь и чувствую копыто…

Его слова хоть на камнях высекай. Надгробных.

Добила меня песня «Минск, Пинск, Северодвинск».

Конечно, это шедевр и когда-то по ней тоже будут изучать нашу историю.

Такой трагический современный Реквием. По той стране, где еще можно было дышать. Как там сказал Путин?

Она утонула.

Та, что осталась, должна жить по принципу:

«Ешь землю. Пой люли-люли».

Да, я знаю, что с продуктами в России хорошо, и в Москве - те, у кого вместо ладоней копыта - по-прежнему едят фуа-гра и устриц. Но не важно, какой у пищи вкус. Правило одно для всех. Скажут, и:

Ешь землю. Пой люли-люли.

БГ поднялся на новую высоту. Это высота трагедии.

Удивительно, но художественный слух оказался у меня чутче сердечного. Во многих друзьях я ошиблась: они радостно поют люли-люли.

А в БГ нет. Он не подвел.

«Никогда больше, никогда больше не быть под засовом тому, кто дышал, тому, кто пел, тому, кто мимо всех схем.» - страстно заговаривает он сам себя.

Конечно, это неправда. Еще как можно засунуть под засов тех, кто вольно дышал. Но пока - с этой подлодки все еще стучат. Мы слышим тебя, Боря. Мы все тут, рядом. За переборкой…

Станислав Кучер:

В 2006-м году, помню, мы с друзьями за рюмкой чая разговорились о музыке, и кто-то сказал "Эх, жаль, что БГ сдулся. Ничего свежего, яркого больше не пишет..." Я хотел с этой печальной констатацией поспорить, но промолчал, поскольку в глубине души не очень верил в способность БГ выдать нечто качественно новое или такое же мощное, как его хиты 70-80-х. А буквально через пару дней вышел альбом "Беспечный русский бродяга". И там был такой набор потрясающих хитов, такие бешеная энергия, боль и самоирония одновременно, что я раз навсегда понял: мы состаримся, а БГ будет петь, играть и потрясать мир своим драйвом пока будет в состоянии глаза открывать.

По-моему, новая его песня "Не стой над душой, мама" - великолепное тому подтверждение.

Дима Брикман:

Среди многочисленных талантов Бориса есть один уникальный - он умеет писать песни про завтра. Год назад "МАХАМАЙЯ" была написана про сегодня. Тогда было странно и страшно. Сегодня мы в этом живем. Сегодня страшно и безнадежно. "БОГРУКИНОГ" написан сегодня. Про завтра.

Но есть и скепсис – хотя и выраженный в разной степени.

Лев Колбачев:

Как известно, у великого и прекрасного БГ есть два типа пластинок:

1. Офигенный, сносящий колпак моментально, остающийся навсегда концептуальный альбом, после которого уже не быть прежним.

2. Один-два хита-паровоза, а дальше автор ручку расписывал.

ЧСХ, это заметили давно, и не я один, и в каком-то интервью сам БГ в ответ на прямой вопрос подтвердил - ну да, так и есть, как что-то плохое (я, кстати, тоже считаю, что ничего плохого).

Новый мини-альбом, от которого раскидало в лоскуты всю мою ленту - это, конечно, не тип 1, это тип 2. Но есть нюанс.

Такое ощущение, что вся пластинка - это кинопробы, где в каждой композиции автор тестит новые приемчики, а остальное накидывает лишь бы было. Ну, чего стоит один МПиС, который так восхитителен музыкально, что хочется спросить "а нафига там вообще текст?"

И это наводит на мысли, что мы имеем дело с черновиками к очередному офигенному, сносящему колпак моментально... ну вы поняли. Тем паче, что с "Соли" прошло 9 лет, а расфигачивает этот скучный Вавилон наглухо Борис Борисыч в среднем раз в десятилетие.

Посмотрим, прав я, или нет.

Аркадий Майофис:

Пугачева и Гребенщиков.

Самые выдающиеся российские современники из тех, у кого огромная аудитория.

Оба - против войны и путинского режима.

К этим двум гигантам легко добавить и других героев наших времён, сохранивших человеческий облик и собиравших стадионы.

И где же все эти стадионы?

Миллион из них (чуть больше полпроцента населения России) уехал, рассредоточился между Тбилиси, Берлином, Прагой, Тель-Авивом...

Ещё какая-то небольшая часть осталась и вынужденно живёт двойной жизнью.

Большинство же стали частью русского фашизма, кто "потоньше" - обвинил во всем америки, нашел оправдания и объяснения...

Война всё и всех расставила по своим местам. Нет пророков, нет того отечества, все далеки от народа.

Новый альбом Гребенщикова навеял.