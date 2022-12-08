Релокация Путина в Венесуэлу? Соцсети о плане "Ноев ковчег"

Действия Путина и его окружения окутаны такой завесой неизвестности и неопределённости, что вокруг них начинают ходить самые экзотические слухи. На этой неделе в центре внимания оказался именно такой – любопытный, но непроверенный слух.

Аббас Галлямов:

Обычно инсайдерские истории я не пересказываю, но сегодня сделаю исключение. Во-первых источнику слишком доверяю, а во-вторых очень уж информация жареная.

Итак, начиная с весны, путинское политбюро начало работу над проектом под неофициальным названием «Ноев ковчег». Как следует из названия, речь идет о поиске новых земель, куда можно будет направиться в случае, если на Родине станет совсем неуютно. Окружение вождя не исключает, что проиграет войну, лишится власти и ему придётся куда-то срочно эвакуироваться.

Изначально в качестве основной площадки рассматривался Китай, предложенный, как говорят, старшим Ковальчуком, однако в перспективах сотрудничества с ним потенциальные эмигранты быстро разочаровались. Китайцы слишком себе на уме и слишком презирают других - особенно проигравших. Надежды, как теперь стало понятно, на них мало.

Сейчас в качестве перспективной площадки рассматривается Латинская Америка - Аргентина и Венесуэла. Про первую никаких подробностей не знаю, а вот проект перемещения во вторую курирует Сечин. У него хорошие личные отношения с Мадуро и именно к нему переходит сейчас кураторство над эвакуационным проектом.

Как мне рассказали, непосредственной работой с выездом на место занимается Юрий Курилин - правая рука главы «Роснефти»; человек, который до недавнего времени руководил аппаратом компании. Летом он формально оттуда уволился и теперь всецело посвятил себя именно «Ноеву ковчегу». У него американское гражданство и хорошие связи. Окончил университет Хейворд в Калифорнии, работал в структурах BP, в том числе и на высоком посту директора по корпоративным вопросам.

К сожалению, никаких других подробностей мой источник не знает, однако и сказанного достаточно, чтобы понять: когда они говорят, что «всё идёт по плану», то имеет смысл уточнять, по какому именно. Планов у них, похоже, гораздо больше одного.

Станислав Кучер:

Если источник не врет (а Аббас Галлямов дорожит репутацией и до сих пор делился только качественной информацией), то, вероятно, спрос на репетиторов по испанскому среди наиболее дальновидных представителей российской элиты стремительно растет.

Николай Храмов:

Тут заслуживающие доверия люди пишут, что кремлевская камарилья будто бы всерьез занимается проектом "Ноев ковчег" по перебазировке своих тушек или в Аргентину или, что вероятнее, в Венесуэлу, когда совсем уж жареным запахнет. Это было бы очень здравое решение, потому что у них для этого возможностей побольше, чем у меня, а кому-то из нас все же наверное придется. Единственное, что я бы всё-таки посоветовал бы им скорее Боливию. Это гораздо более подходящий вариант. Че Гевара не даст соврать.

Максим Литаврин:

что-то мне подсказывает что рассуждения о плане путина [свалить] в венесуэлу это слегка так wishful thinking

Максим Миронов:

Вчера и сегодня мне поступило много вопросов по поводу комментария Аббаса Галямова про планы эвакуации путинской элиты в Аргентину и/или Венесуэлу.



В двух словах:

Мне кажется, это фуфел какой-то. Я в это не верю.

Начнем с Аргентины.

По Буэнос-Айресу периодически ходят слухи, что вот-вот готовится массовый переезд высокопоставленных беженцев из России. Эти слухи связаны со строительством жилищного комплекса в так называемом российском посольском квартале в Белграно.

Есть одно только «но». Что-то построить на куске земли принадлежащей Российской Федерации они пытались еще в 2007 г. Тогда из-за возмущения общественности им эту стройку завернули, но посольские постоянно возвращаются к этой теме.

Если, конечно, отбросить идею, что путинские начали готовить аэродромы для эвакуации еще в 2007 г., то слухи, что эта стройка идет под эвакуацию, можно отбросить. Думаю, все намного проще. У РФ есть лакомый кусок земли в одном из самых дорогих районов города, и посольские хотят распилить на этой истории два раза. Сначала на стройке, потом на продаже готового жилья.

В Аргентину действительно сейчас идет очень большой поток иммигрантов из России. Те, кому нужно оформить какие-то бумажки в консульстве РФ, говорят сейчас очередь уже на июль из-за наплыва россиян.

Выбор Аргентины – понятен. Это европейская по своему духу страна, очень дешевая, с низкой преступностью, здесь нет русофобии, а также дискриминации приезжих из любых других стран (посмотрите, например, видео на моем канале, по многим важным аспектам либерализма, толерантности и социальной справедливости Аргентина ушла далеко вперед от большинства стран ЕС и США).

Оформить вид на жительство очень легко и просто. Чиновники доброжелательны, взяток не берут, ко всем мигрантам стараются войти в положение и помочь (недавно помогал оформлять ВНЖ одному другу из Москвы, у него не хватало одного документа. Я объяснил, что сейчас война, оформление и пересылка документов занимает много времени. После консультаций с иммиграционным начальством, моему другу все оформили).

Поэтому я вообще не удивляюсь, что многие россияне, включая чиновников, выбирают сейчас Аргентину как страну для переезда.

Будет ли Аргентина укрывать российских военных преступников? Уверен, что нет. После падения хунты 40 лет назад, Аргентина выстроила либеральную демократическую систему с настоящим разделением властей. Для понимания, вчера Кристину Киршнер, действующего вице-президента, бывшего президента, самого влиятельно политика страны суд приговорил к 6 годам тюремного срока за коррупцию и пожизненно запретил ей занимать госдолжности. Действующий президент Фернандес (из партии Киршнер) как мог публично давил на суд, не помогло. Не так давно Фернандеса самого судили за нарушение им правил во время ковидного карантина.

Правда, судебная система Аргентины очень медлительная. Тот же суд над Кристиной Киршнер шел 3.5 года. Поэтому если российские военные преступники окажутся в Аргентине, то их ждет долгое разбирательство. Суды по поводу экстрадиции могут растянуться на несколько лет. В Аргентине в СИЗО стараются не сажать (только если преступник представляет прямую угрозу для общества), поэтому российские военные преступники могут несколько лет, пока идет разбирательство, провести не в тюрьме, а в относительном комфорте. Но я, скорее, сторонник перегиба в эту сторону, чем всех подряд сажать в СИЗО.

Однако рано или поздно их выдадут в Гаагу, Украину или Россию, смотря где, кто и когда их будут судить.

По поводу Венесуэлы.

Режим Мадуро очень слаб. Во многом держался за счет того, что Россия и Китай его поддерживали. Я не думаю, что Мадуро сможет предоставить надежную крышу Путину и его друзьям. В Венесуэле уже много лет установилось статус-кво между Мадуро и оппозицией. Оппозиция достаточно сильна и, если режим Путина падет и перестанет поддерживать Мадуро, думаю, ему самому придется искать убежище.

Ну то есть прожекты о релокации в Венесуэлу и получения там убежища путинские, конечно, какие-то строить могут, но это из класса прожектов «Киев за три дня».

Олег Кашин:

В непредсказуемой ситуации четкий маршрут отхода никогда не помешает, и даже если он не пригодится, лучше понимать, куда именно ты можешь скрыться, если что. В общем, вполне можно поверить, что Путин действительно о чем-то таком думает.

Но при этом — вот даже если Венесуэла. Договорился с Мадуро, построил в уединенном месте точную копию геленджикского дворца, обнес крепостной стеной, расставил по стене пулеметы, но сможешь ли жить спокойно, если за стеной — жесткая даже по латиноамериканским меркам социально-экономическая нестабильность, вечная угроза народных бунтов и падения режима, а также ненулевая вероятность американской интервенции. И даже без бунтов и без интервенции — у Путина перед глазами опыт украинских релокантов на его территории, когда вроде бы и угроз никаких нет, но и счастливым такое изгнание не назовешь. Какими глазами Путин смотрит на Януковича, Азарова, а с некоторых пор и Медведчука — вряд ли с уважением, вряд ли с симпатией. Бессмысленные, пусть и сверхбогатые бродяги, ничтожества, у которых не просто благополучие, но сама их жизнь навсегда привязана даже не к договоренностям с Путиным, а к его личному настроению. Проснется не в духе и велит, например, Януковича отравить, почему нет.

Когда Путин в положении принимающего хозяина, ему, очевидно, хорошо. Но он прекрасно понимает, как плохо ему будет в положении гостя. Мы не знаем, встречались ли с Путиным беглые украинцы после изгнания, но если да — понятно, кто на этих встречах перед кем заискивал. Допустим, Путину нравится, когда заискивают перед ним, но когда ему самому придется заискивать перед Мадуро — как он себя будет чувствовать?

Виталий Калугин:

Я ничего не знаю ни про Венесуэлу, ни про Аргентину в контексте...

Но могу поделиться информацией. Что народ активно делает определенные действия. В третьем квартале народ снял с карт более 8 триллионов (!!!) рублей. Рекорд за всю историю подобной статистики ЦБ. Цена на обнал выросла. По слухам (иначе говоря, не верифицировано, хотите верьте, хотите нет) - выросли откаты с бюджетного финансирования. А там крайне опасная зона с точки зрения надолго присесть. Иными словами, полное ощущение последнего хапка.

В адрес иностранных брокеров утекло 1,2$ млрд. С начала года физики безналом за рубеж вывели около 40$ млрд.

Судя по всему, отток капитала даже официальный в этом году превысит 200$ млрд.

Количество россиян в ОАЭ просто зашкаливает.

Выводов не ждите. Просто информация.