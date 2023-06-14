Рэпера Scally Milano оштрафовали по статье о дискредитации армии

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал рэпера Scally Milano (Даниил Дмитриев) на 40 тысяч рублей по статье о дискредитации армии. Об этом сообщает объединённая служба городских судов. Во время одного из концертов в городе артист выкрикнул со сцены "Н***й войну".

Заседание продлилось всего 15 минут, рэпер на него не пришёл.

В основу дела против Scally Milano легла запись с его концерта, где рэпер высказался против военного вторжения в Украину. Протокол составили 24 апреля 2023 года. Адвокат исполнителя утверждал, что эта запись была сделана через два дня после начала войны - тогда законов о "дискредитации" ещё не было.

В день составления протокола концерт Scally Milano в Петербурге был сорван из-за антинаркотического рейда. Шестерых подростков задержали, на четырёх из них составили протоколы об отказе от медосвидетельствования.

По требованию главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной против рэпера возбудили уголовное дело о вовлечении подростков в употребление наркотиков или алкоголя. Также были возбуждены несколько административных дел.

После этого Scally Milano отправился к Мизулиной на личную встречу: рэпер заявил, что "осознал свои ошибки и готов полностью пересмотреть взгляд на творчество".