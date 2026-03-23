Российские войска, видимо, начали запланированное на весну-лето наступление на пояс "городов крепостей", главную линию обороны Украины в Донецкой области, пишет американский аналитический центр "Институт изучения войны", и замечает, что захватить его в 2026 году вряд ли удастся, но, вероятно, удастся добиться тактических успехов ценой значительных потерь.

В "пояс" входят четыре города на севере области - Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск.

По данным украинской разведки, российская армия решила захватить Константиновку к майским праздникам, а летом начать боевые действия за Славянск и Краматорск. Репортаж Настоящего Времени.

Сотрудник полиции в Донецкой области Павел Дяченко показывает в телефоне видеозапись того, как российские самолеты сбрасывали бомбы на Краматорск, Славянск и ближайшие села: "Один из последних обстрелов – это центральная часть города, непосредственно где мы сейчас находимся, сто метров, наверное, отсюда – две авиабомбы упали. Много разрушений, мощная ударная волна".

Полицейские парамедики спасают раненных после российских ударов – их отряд создан специально для таких случаев. Они выезжают оказывать первую помощь в самых опасных ситуациях. На кадрах одного из таких выездов Дмитрий и Игорь спасают двоих детей, маму и отца, эвакуируя их через окно. После удара авиабомбы вход в подъезд заблокировало, в доме начался пожар, и семья оказалась в ловушке.

"Вход был полностью в огне, мы не смогли туда зайти, а они не смогли оттуда выйти", – рассказывает полицейский Дмитрий Колодюк. "У нас есть Nissan Patrol, мы подогнали его ко второму этажу, залезли на него, сняли детей, семью и уже оказали им всю необходимую помощь, согрели и отвезли к родственникам", – добавляет его коллега Игорь Зелик.

С приближением линии фронта количество выездов увеличивается, говорит Дмитрий Колодюк: "Как бы не было грустно, линия фронта приближается, и поэтому обстрелов стало больше. Те же самые FPV-дроны на окраины города Краматорска залетают". Полицейским парамедикам приходится ездить по Краматорску с детектором дронов, говорит Игорь Зелик.

В это время другой полицейский, Геннадий Юдин, с командой из спецотряда "Белые ангелы" отправляется в Дружковку, которая расположена всего в пяти километрах от Краматорска. Город пустой, он находится еще ближе к передовой. На улицах – ни людей, ни машин. Изредка можно увидеть наземные дроны, которые ездят по опустевшим дорогам.

Перемещаться по городу очень опасно. Любой транспорт атакуют российские дроны. У дорог стоят сгоревшие автомобили. "Каждый день мы заезжаем в Дружковку и видим новые разрушения среди гражданской инфраструктуры. Ну, и также каждый день враг охотится на гражданские автомобили с помощью FPV-дронов. Каждый день у нас есть погибшие и раненые в Дружковке", – говорит Геннадий Юдин.

В Дружковке объявлена принудительная эвакуация семей с детьми. На момент съемки их оставалось 11. Полицейские вывозят и взрослых – по заявкам. Несмотря на обстрелы, в городе живут, а точнее выживают, еще семь тысяч местных жителей. До полномасштабного вторжения здесь проживало в восемь раз больше людей.

Действовать необходимо очень быстро. Пока люди спешат за сумками, полицейский Александр Шилков отслеживает ситуацию. "Вчера был атакован такой же автомобиль в Дружковке. Тоже белый, просто гражданский автомобиль", – рассказывает он.

Сумки в машину – и оперативно на следующий адрес. Сергей одним из последних покидает свою многоэтажку. Другой местный житель, Юрий, рассказывает, как в пять утра неподалеку раздавались взрывы: "Сегодня в пять часов, как жахнуло, два КАБа, наверное, не знаю. Светилось небо все. Дом вот так задрожал".

В следующей точке к нам присоединяется Наталья. "Рассчиталась с работы, в садике работала, садик разбомбили. Теперь уже все, ни деток, ничего", – так она объясняет свое решение наконец уехать.

Полицейский Владимир Макаров говорит, что эвакуация возможна не всегда: "Бывали такие дни, когда вражеская авиация и дроны больше всего активны, это ясная погода, для нас это не очень хорошо. Бывает, когда ждем, пока ситуация позволит, чтобы заехать, и все равно забираем людей".

Из-за приближения российских войск люди начали выезжать и из Славянска, и Краматорска, рассказывает Павел Дяченко: "Каждый такой обстрел, особенно массированный, такой мощный, он подталкивает людей. Когда приезжаешь на место обстрела, много такого слышишь, что "это знак". Что людей не ранило, но есть повреждения дома, выбиты окна, двери – и они все признаются, что это, наверное, знак, и принимают решение, выезжают".

В Краматорске и Славянске, несмотря на то, что местные жители уезжают, на улицах по-прежнему много людей. Много машин. Нам объяснили, что в городах очень много переселенцев: кто-то жил в Константиновке, когда к ней очень близко подошел фронт, люди переехали в Дружковку. Когда стало невозможно жить в Дружковке, местные жители перебрались в Краматорск или Славянск. Эти города – последние крупные населенные пункты Донецкой области перед Харьковской, где еще хоть как-то течет жизнь и даже работают кафе. Если, конечно, опустить момент, что и в Краматорск уже залетают FPV-дроны, а в воздухе видно российские самолеты, что сбрасывают бомбы. За Славянском и Краматорском начинается Харьковская область.

Большинство полицейских в Донецкой области – тоже внутренние переселенцы, которым пришлось покинуть свои дома. "Начинал с Авдеевки, потом Очеретино, Гродовка, Мирноград, Покровск, Доброполье. И видишь эти разрушения, чувствуется, что враг полностью уничтожает наши города и села в Донецкой области, в нашей Украине и не оставляет после своих обстрелов ничего", – говорит Геннадий Юдин.

А самое страшное, рассказывают парамедики Игорь и Дмитрий, – спасать после таких обстрелов раненых маленьких детей. Еще страшнее, когда кто-то из родителей этих малышей погибает.