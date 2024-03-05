"Репортёры без границ" и Евросоюз запустили теле- и радиопакет "Свобода"

Новый русскоязычный спутниковый пакет "Свобода" был официально запущен во вторник, 5 марта. По инициативе международной правозащитной организации "Репортеры без границ" девять русскоязычных теле- и радиоканалов теперь вещают через спутник на территории всей Европы, включая Россию, Беларусь и Украину, а также Ближнего Востока и Северной Африки. Об этом сообщает "Немецкая волна" (DW).

В рамках пакета "Свобода" будут транслировать свои программы: "Эхо", "Радио Сахаров", "Настоящее время", "Еврорадио", молдавский телеканал ТВ8, берлинская телекомпания "Ост/Вест 24", а также объединенные каналы с участием "Важных историй", "Холода", "Новой газеты Европа", Ирины Шихман и других. Отдельный новый канал называется "Беларусь завтра", еще один канал создает студия украинского журналиста Дмитрия Гордона. В ближайшие месяцы к вещанию присоединятся и другие СМИ и журналисты. Помимо этого создатели работают над отдельным новостным каналом. В итоге спутниковый пакет планируется расширить до 25 независимых русскоязычных теле- и радиоканалов. Свой контент будет предоставлять и DW на русском.

Пакет "Свобода" доступен бесплатно в незашифрованном виде на спутнике Hotbird компании Eutelsat в позиции 13E. Таким образом его потенциальная аудитория — 4,5 миллиона домохозяйств в России, а также примерно 800 тысяч — на временно оккупированных Россией территориях Украины. По данным "Репортеров без границ", все эти домохозяйства уже смотрят телевизор с этой спутниковой позиции и не нуждаются в дополнительном оборудовании для просмотра новых каналов. На территории Украины таких домохозяйств около 3,5 млн. А в Беларуси и Молдове — сотни тысяч, поскольку эта спутниковая позиция популярна с начала 1990-х годов, так что создатели рассчитывают на хорошее покрытие на постсоветском пространстве в целом.

Руководитель проекта "Свобода" Джим Филиппов утверждает, что спутник Hotbird 13G оснащён новейшими технологиями, которые не позволят российскому или другому авторитарному правительству заглушить его сигнал: "Я не говорю, что это невозможно, но это не так просто, учитывая наши возможности защиты от помех".

Цели проекта — восстановить беспрепятственный и свободный от военной пропаганды поток информации между Европой и Россией, а также поддержать украинское, российское и белорусское гражданское общество. "Свобода" призвана продемонстрировать, что "демократические государства могут экспортировать независимую журналистику, чтобы преодолеть логику пропаганды, которую экспортируют диктатуры", говорят "Репортеры без границ".

Официальный запуск пакета "Свобода" состоялся 5 марта в Европейском парламенте в Брюсселе при поддержке эстонского евродепутата Андруса Ансипа и с участием вице-председательницы Еврокомиссии Веры Юровой родом из Чехии.

По ее словам, "спутниковый пакет "Свобода" соответствует обязательствам Еврокомиссии по обеспечению плюрализма СМИ и свободы информации".

Технические параметры для приема "Свободы":

Спутник: Hotbird 13G в точке 13.0E

Транспондер: tp 122

Частота: 10949 МГц

Поляризация: Вертикальная

Символьная скорость: 27500 Ксим/с

FEC: 2/3

Модуляция: DVB-S2/8PSK