"Репортёры без границ" призвали Россию освободить Алсу Курмашеву

Международная неправительственная организация "Репортёры без границ" вновь заявила о бесчеловечных и унижающих достоинство условиях, в которых уже полгода содержится Алсу Курмашева.

Американо-российская журналистка, работающая на Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL), с 18 октября 2023 года содержится российскими властями в бесчеловечных и унижающих достоинство условиях. Организация "Репортеры без границ" (RSF) вновь призывает к её немедленному освобождению и выражает тревогу по поводу состояния ее здоровья.

Впервые с момента ее ареста полгода назад, родственники Алсу Курмашевой смогли услышать ее голос. Первого апреля ее муж Павел Буторин опубликовал в социальной сети X видео, на котором журналистка запечатлена в застекленной клетке в зале суда Казани. Непосредственно перед тем, как срок ее содержания под стражей был продлен до пятого июня, она коротко рассказала об условиях жизни в тюрьме: крошечная камера, которая, несмотря на вполне зимнюю температуру почти не отапливается, с двумя кроватями и полкой, и без доступа к горячей воде. "Это бесчеловечные и унижающие достоинство условия содержания под стражей", обращает внимание организация "Репортёры без границ".



С момента ее ареста в Казани 18 октября 2023 года она ни разу не смогла связаться со своим мужем, с двумя детьми 12 и 15 лет и с пожилой больной матерью. Российские власти также неоднократно отказывали журналистке в просьбе о предоставлении ей права на обращение в американское консульство, что является ее правом как гражданки США.



"В то время как здоровье Алсу Курмашевой продолжает ухудшаться из-за отвратительных условий содержания в российских тюрьмах, ее права как американской гражданки постоянно отрицаются властями. Отказ в доступе к консульской помощи США является вопиющим нарушением Венской конвенции о консульских сношениях (ВККС). RSF призывает правительство США активизировать усилия по ее освобождению».



В своей войне против независимых СМИ российские власти ёуже не стесняются преследовать иностранных журналистов. RSF обратилась в Государственный департамент США с просьбой как можно скорее объявить Алсу Курмашеву «неправомерно удерживаемой» и принять все меры для ее освобождения. Еще один американский журналист, находящимся в российских застенках – корреспондент Wall Street Journal Эван Гершкович, арестованный 29 марта 2023 года за «шпионаж» – был признан Госдепартаментом США "неправомерно удерживаемым".



Россия занимает 164 место среди 180 стран, фигурирующих во Всемирном индексе свободы прессы RSF за 2023 год.