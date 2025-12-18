Деньги для Украины

В Брюсселе проходит саммит ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что нужно решить вопрос о финансировании Украины: "Украине на следующие два года необходимо 137 миллиардов евро финансирования. Решение должно быть принято сегодня, и мы не уйдем, пока его не примем".

Предлагается использовать замороженные российские активы для предоставления Украине "репарационного займа" в 2026-27 годах. На счетах европейских банков находится 210 млрд евро, принадлежащих РФ, большая часть – в Бельгии. Бельгия пока не готова предоставить эти деньги Украине.

По информации The Guardian, российская разведка организовала кампанию запугивания бельгийских политиков, чтобы заблокировать использование замороженных активов ЦБ.

По данным европейских спецслужб, кампания была нацелена на руководителей страны и ключевых фигур Euroclear – бельгийского депозитария.

"Я думаю, что вопрос о замороженных активах мертв, – объявил премьер Венгрии Виктор Орбан. – Есть достаточно стран-оппонентов, чтобы сформировать такое количество голосов, которое здесь называют блокирующим меньшинством. Я думаю, это уже неактуально. Они могут попробовать еще раз, но шансов на большинство нет".

17 декабря, выступая на коллегии Минобороны, Владимир Путин в очередной раз угрожал Западу, говорил о мощности российского ядерного оружия и "европейских подсвинках", которые, по его словам, стремятся "поживиться на развале России".

Судьбу замороженных активов и угрозы Путина обсуждаем в программе "Лицом к событию" с обозревателем Deutsche Welle Константином Эггертом и экономистом Борисом Грозовским.