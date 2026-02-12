Решение признать юрлицо ФБК террористическим вступило в силу

Верховный суд России оставил в силе решение о признании американского юридического лица основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией, организации Anti-Corruption Foundation, террористической организацией. Об этом сообщает "Интерфакс".

Заседание прошло в закрытом от слушателей режиме. Апелляционная жалоба не была удовлетворена, решение о признании ACF террористической организацией вступило в силу.

Юрист ФБК Вячеслав Гимади подтвердил сообщения. "Последствия после апелляции будут серьезные", - отметил он, указав на то, что в российском Уголовном кодексе есть ответственность за "оправдание терроризма". "Выносятся чудовищные сроки за мнения, неосторожное общение и "намерения"", - отмечает Гимади.

В ноябре 2025 года Верховный суд РФ удовлетворил заявление Генпрокуратуры о признании террористической и запрете в России Anti-Corruption Foundation. Эта организация была создана в США в 2022 году после того, как российский суд признал ФБК экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России. Поводом для признания её террористической Генпрокуратура России назвала то, что "цели и действия американского фонда направлены на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма, в его интересах осуществляются организация, подготовка и совершение преступлений экстремистской и террористической направленности". О чём именно идёт речь, не поясняется, дело в ноябре также рассматривалось в закрытом режиме. В ФБК настаивают, что, несмотря на жёсткую позицию по отношению к российским властям, не призывают к насилию.