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Республика Сербская не признаёт геноцидом резню в Сребренице

У памятной плиты с именами тысяч убитых. Мемориальный центр Поточари, где захоронены тысячи жертв массового убийства мусульман в Сребренице 11 июля 1995
У памятной плиты с именами тысяч убитых. Мемориальный центр Поточари, где захоронены тысячи жертв массового убийства мусульман в Сребренице 11 июля 1995

Парламент автономной Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) в четверг одобрил доклад, в котором утверждается, что убийство 8000 мусульман сербскими силами в Сребренице во время Боснийской войны не было геноцидом. Этот вывод противоречит решениям международных судов. Об этом пишет Русская служба "Голоса Америки".

11 июля 1995 года, в конце Боснийской войны 1992-1995 гг., вооруженные формирования боснийских сербов вторглись в Сребреницкий анклав. Ранее ООН объявила его "зоной безопасности". Через несколько дней после вторжения в Сребренице было убито около 8 000 мусульманских мужчин и мальчиков. Международный трибунал ООН в Гааге по военным преступлениям в бывшей Югославии признал эти злодеяния геноцидом.

В 2007 году Международный суд подтвердил это заявление. Судьи также констатировали, что Сербия не смогла предотвратить геноцид.


Нынешний шаг Парламента автономной Республики Сербской сделан, когда Сербия и Республика Сербская ведут кампанию против резолюции, учреждающей день памяти геноцида в Сребренице. Проект обсуждаемой резолюции ООН должен быть вынесен на голосование Генеральной Ассамблеи в начале мая.

"Геноцида не было, такая квалификация должна быть отвергнута, – заявил законодателям лидер боснийских сербов Милорад Додик. – Сербский народ не совершал геноцида».

Президент Сербии Александр Вучич заявил на прошлой неделе, что Сербия будет бороться против принятия резолюции ООН. В Белграде опасаются, что резолюция может стать основанием для того, чтобы Босния потребовала от Сербии, военного союзника боснийских сербов, военных репараций.

11 июля в США ежегодно отмечается годовщина геноцида в Сребренице.

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