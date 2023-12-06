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Время Свободы

"Республиканцы пошли ва-банк". Украина может остаться без помощи от США

Слева направо: лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл, президент Украины Владимир Зеленский, лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, 21 сентября 2023 года
Слева направо: лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл, президент Украины Владимир Зеленский, лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, 21 сентября 2023 года
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Время Свободы – Темы дня 06.12.2023
by Радио Свобода

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  • Что стоит за внезапной отменой выступления Владимира Зеленского перед американскими законодателями и есть ли у Украины шансы все-таки получить 60 с лишним миллиардов долларов военной помощи от США до Нового года?
  • Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о присоединении богатого нефтью региона Эссекибо, который находится в западной части соседней независимой Гайаны. Начнется ли в Южной Америке новая региональная война?
  • Протесты и переговоры или вооруженное сопротивление? В Киеве состоялась конференция "Путь к свободе", на которой представители белорусского гражданского общества искали пути освобождения страны от диктатуры Александра Лукашенко.

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