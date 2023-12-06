Стрельба в Неваде, есть жертвы. В Сенате заблокирован запрет на оружие

Полиция Лас-Вегаса заявила, что подозреваемый стрелок в Университете Невады "был обезврежен и скончался". Ранее в социальных сетях появились сообщения о стрельбе в кампусе университета, приведшей к жертвам.

Ведётся расследование инцидента. Зона происшествия оцеплена движение транспорта ограничено. Данные о произошедшем уточняются.

Сегодня, в среду республиканцы в Сенате США предприняли попытку помешать демократам провести свой запрет на штурмовое стрелковое оружие. Инициатива сенаторов-демократов была выдвинута в тот же день несколькими часами ранее. Агентство Reuters сообщает, что в США второй год подряд регистрируется растущее число нападений со стрельбой.

Инициатива, предложенная лидером сенатского большинства Чаком Шумером была направлена на восстановление запрета на применение штурмовых винтовок. Запрет был впервые введён в 1994 году, срок его действия истёк в 2004-м.

Запрет распространялся на некоторые полуавтоматические винтовки и магазины повышенной вместимости. Ограничение, пока оно действовало, способствовало уменьшению смертности при актах насилия с применением оружия, отмечает Reuters.