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Стрельба в Неваде, есть жертвы. В Сенате заблокирован запрет на оружие

Участник Национальной стрелковой ассоциации США
Участник Национальной стрелковой ассоциации США

Рост случаев массовой стрельбы в США регистрируется второй год подряд

Полиция Лас-Вегаса заявила, что подозреваемый стрелок в Университете Невады "был обезврежен и скончался". Ранее в социальных сетях появились сообщения о стрельбе в кампусе университета, приведшей к жертвам.

Ведётся расследование инцидента. Зона происшествия оцеплена движение транспорта ограничено. Данные о произошедшем уточняются.

Сегодня, в среду республиканцы в Сенате США предприняли попытку помешать демократам провести свой запрет на штурмовое стрелковое оружие. Инициатива сенаторов-демократов была выдвинута в тот же день несколькими часами ранее. Агентство Reuters сообщает, что в США второй год подряд регистрируется растущее число нападений со стрельбой.

Инициатива, предложенная лидером сенатского большинства Чаком Шумером была направлена на восстановление запрета на применение штурмовых винтовок. Запрет был впервые введён в 1994 году, срок его действия истёк в 2004-м.

Запрет распространялся на некоторые полуавтоматические винтовки и магазины повышенной вместимости. Ограничение, пока оно действовало, способствовало уменьшению смертности при актах насилия с применением оружия, отмечает Reuters.

С начала года в США произошли 39 инцидента со стрельбой. Согласно регистру подобных происшествий, который ведут агентство Associated Press, издание USA Today и Северовосточный университет, массовой стрельбой называется нападение, повлёкшее гибель не менее четырёх человек, не считая стрелка.

По такой классификации, 2023 год стал худшим с начала ведения регистра в 2006 году - и это второй год подряд.

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