Республики Алтай и Тува признаны беднейшими регионами России

Республика Алтай и Тува признаны самыми бедными регионами России по итогам 2020 года. Более трети населения Тувы живет за чертой бедности. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на собственное исследование.

Доля населения, проживающего за чертой бедности, в Туве составила 34,1%. К этой категории относят граждан, чей доход ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) - в Туве это чуть более 24 тысяч рублей. 6,8 % населения республики живут за чертой крайней бедности, то есть обладают доходом менее половины МРОТ. При этом средний заработок жителей Тувы ниже стоимости необходимого для жизни набора товаров и услуг.

В Горном Алтае за чертой бедности живут 23, 8% населения, а за чертой крайней бедности – 3,9%. Средний заработок в регионе равен стоимости минимального набора товаров и услуг.

Согласно исследованию, наиболее материально благополучным регионом России оказался Ямало-Ненецкий автономный округ. За чертой бедности живет 5% населения, за чертой крайней бедности – 0,6%. Средние доходы в регионе в три с лишним раза превышают стоимость необходимого для жизни набора товаров и услуг.

По итогам 2020 года Тува и Забайкальский край оказались худшими регионами России по качеству жизни населения согласно данным исследования "РИА Новости". В десятку регионов наименее благоприятных по качеству жизни также вошли Бурятия, Республика Алтай и Еврейская автономная область. При составлении рейтинга эксперты проанализировали 70 показателей, отражающих состояние социальной сферы в регионах.