Reuters: Белый дом призвал Конгресс одобрить продажу F-16 Турции

Администрация президента США Джо Байдена направила письмо в Конгресс с призывом незамедлительно одобрить продажу истребителей F-16 Турции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников. По их словам, Байден намерен начать процесс продажи истребителей, как только Турция завершит ратификацию заявки Швеции на членство в НАТО.

В письме Белый дом призывает одобрить продажу истребителей F-16 и комплектов модернизации к ним на 20 миллиардов долларов.

Агентство сообщило о документе после того, как парламент Турции 23 января большинством голосов одобрил ратификацию членства Швеции в НАТО. Документ отправили на подпись президенту Реджепу Эрдогану. Снятие вето по членству Швеции в НАТО было одним из условий для поставки Анкаре американских истребителей.

Турция обращалась к США с просьбой о закупке самолётов три года назад. Тогда речь шла о покупке 40 истребителей F-16 и 79 комплектов модернизации для имеющихся у турецкой армии военных самолетов. Американские законодатели заблокировали продажу, объяснив свое решение нарушениями прав человека в Турции. В декабре 2023 года Джо Байден в разговоре с Реджепом Эрдоганом пообещал убедить законодателей одобрить продажу F-16.

В свою очередь Госдепартамент США без указания деталей сделки призвал Турцию как можно скорее ратифицировать заявку Швеции, отмечает Reuters.

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