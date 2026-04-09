Reuters: cпецпосланник Кремля Кирилл Дмитриев прибыл в США

Спецпосланник Кремля Кирилл Дмитриев прибыл в Соединенные Штаты для встречи с членами администрации президента США Дональда Трампа, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, на переговорах будут обсуждаться мирное соглашение с Украиной и экономическое сотрудничество между Россией и США.

Как отмечает Reuters, визит проходит незадолго до окончания срока смягчения санкций в отношении российской нефти. США разрешили закупать нефть, уже погруженную на суда, в течение месяца – до 11 апреля. Смягчение санкций последовало после визита Дмитриева в США, который состоялся 12 марта. Тогда Дмитриев сообщил, что ограничения будут сняты с около 100 миллионов баррелей нефти.

По данным Reuters, вопрос санкций и в этот раз может быть включен в повестку дня.

Стороны пока не комментировали сообщение о переговорах.