Reuters: ЕС и США увеличили закупки никеля и алюминия у России

Европейский Союз и США увеличили закупки основных промышленных металлов в России, несмотря на войну в Украине. Об этом пишет Reuters.

Согласно базе данных ООН по статистике торговли, на которую ссылается агентство, импорт в ЕС и США алюминия и никеля за март-июнь 2022 года вырос на 70 процентов. За этот период ЕС и США купили у России этих металлов почти на 2 миллиарда долларов.

По мнению Reuters, увеличение импорта металлов из России свидетельствует о сложностях, с которыми сталкивается Запад, пытаясь оказать давление на экономику России, чтобы снизить доходы Кремля на ведение войны.

Запад ввел множество санкций в отношении поставок широкого круга российских товаров, однако, они почти не затронули сектор промышленных металлов, отмечает агентство.

На Россию приходится около 10 процентов мирового объема производства никеля, пригодного для производства аккумуляторов. "Русал" - крупнейший в мире производитель алюминия за пределами Китая, он обеспечивает около 6 процентов мирового производства.

В течение четырех месяцев после вторжения в Украину Евросоюз купил на 13 процентов больше алюминия и на 22 процента больше никеля из России. США увеличил импорт этих металлов из России соответственно на 21 процент и на 70 процентов.

Представитель Госдепартамента США заявил Reuters, что не исключают, "что цена неоправданной войны Путина против Украины возрастет". В ЕС не ответили на запрос агентства.

По мнению аналитиков, Соединенные Штаты и Европа извлекли уроки после огромных сбоев в строительном, автомобильном и энергетическом секторах, вызванных санкциями, которые США ввели в 2018 году в отношении компаний российского олигарха Олега Дерипаски, в том числе - "Русала".