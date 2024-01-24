Reuters: ЕС вряд ли одобрит конфискацию активов Банка России

Европейский союз вряд ли одобрит конфискацию замороженных активов российского Центрального банка. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников ЕС. Законность такого шага будет обсуждаться на февральском саммите Евросоюза.

"Конфискации российских активов не произойдет. Между странами-членами ЕС нет согласия по этому вопросу", – сказал агентству высокопоставленный чиновник, знакомый с ходом переговоров. В Евросоюзе вызывают сомнения юридические аспекты подобной конфискации, а также возможные последствия для евро.

В этом вопросе необходимо быть очень осторожными, считает министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель. "Если мы политически решим дать миллиарды Украине. А через шесть месяцев получим судебное решение, в котором будет сказано, что мы не имеем права отдавать их. Кто тогда будет платить?" – сказал он в интервью Reuters.

В ЕС также обеспокоены потенциальными последствиями конфискации замороженных российских активов для европейской валюты: инвесторы могут выйти из активов в евро из опасений, что их деньги однажды также могут быть конфискованы.

Евросоюз, США, Япония и Канада заморозили около 300 миллиардов долларов активов российского Центробанка в 2022 году после вторжения России в Украину. Около 200 миллиардов из них хранятся в Европе, в основном в бельгийском расчётном центре Euroclear.

Ранее британская газета Financial Times писала, что западные страны активно изучают способы конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. Утверждается, что США занимают более настойчивую позицию по этому вопросу. В начале января администрация президента США Джо Байдена поддержала законопроект, который позволит конфисковать часть замороженных российских активов в пользу Украины. Вашингтон намерен согласовать этот шаг с союзниками по "Группе семи".

Параллельно в ЕС продолжается обсуждение вопроса об использовании доходов от замороженных российских активов для поддержки Украины, пишет Bloomberg. А именно средств, полученных в качестве прибыли от этих активов после их заморозки (процентов по вкладам). По оценкам, сейчас речь идёт о примерно 15 миллиардах евро. Еврокомиссия предлагала направлять эти средства на специальный счёт, а с него – на поддержку Украины. Для принятия этого решения необходимо согласие Европарламента и всех 27 стран ЕС.

Активизация переговоров вызвана неясностью с судьбой двух пакетов финансовой помощи для Украины на сумму более 100 миллиардов долларов: Конгресс США по-прежнему не принял решение о финансировании Киева на 2024 год, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите Евросоюза заблокировал выделение ЕС экономической помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.

В Москве, между тем, пригрозили ответными мерами в случае конфискации замороженных российских активов. По некоторым данным, западные активы в России составляют 288 миллиардов долларов, отмечает Reuters.