Reuters: Хакеры из КНДР взломали российскую "НПО Машиностроения"

Хакеры из Северной Кореи взломали компьютерные сети российской корпорации "НПО Машиностроения", производящей баллистические и крылатые ракеты, в том числе гиперзвуковые, и космические спутники. Об этом сообщает агентство Reuters. Оно ссылается на полученные из неизвестного источника доказательства взлома, факт которого подтвердили специалисты по безопасности.

Как утверждает Reuters, в 2021 году "элитарные команды хакеров", связанные с властями КНДР, в частности ScarCruft и Lazarus, тайно внедрили шпионские программы в системы "НПО Машиностроения", штаб-квартира которого расположена в подмосковном Реутове.

По прошествии нескольких месяцев после этого Пхеньян объявил о ряде достижений в своей программе разработки баллистических ракет. При этом неясно, связано ли это с использованием каких-либо сведений, полученных в результате взлома. Эксперты, на мнение которых ссылается Reuters, считают, что речь действительно шла о хакерском взломе, к которому Пхеньян прибег даже несмотря на то, что поддерживает тесные отношения с Москвой. Агентство отмечает, что о взломе стало известно вскоре после широко освещавшегося визита в Северную Корею министра обороны России Сергея Шойгу.

Хакеры имели доступ к сетям "НПО Машиностроения" с конца 2021 до мая 2022 года, когда, как утверждается, взлом был обнаружен. Российская компания и представительства России и КНДР в ООН не ответили на запросы Reuters о комментарии.

"НПО Машиностроения", входящее в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение", является, в частности, разработчиком гиперзвуковой ракеты "Циркон".