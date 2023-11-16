Reuters: Иран не вступит в войну с Израилем, если тот на него не нападёт

Иран не вступит в войну с Израилем напрямую, если тот или США на него не нападут. Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters.

По словам трёх высокопоставленных собеседников издания, верховный лидер Ирана Али Хаменеи дал "чёткий сигнал" главе радикальной группировки ХАМАС, признанной в США и ЕС террористической, Исмаилу Хании во время их встречи в начале ноября. "Вы не предупредили нас о своём нападении на Израиль 7 октября, и мы не будем вступать в войну от вашего имени", цитирует Reuters собеседника.

Хаменеи сказал, что Иран, давно поддерживающий ХАМАС, продолжит оказывать группировке "политическую и моральную поддержку", но не будет вмешиваться напрямую, сообщили представители Ирана и ХАМАС, знакомые с ходом переговоров.

По словам шести близких к Тегерану источников, Иран "не будет напрямую вмешиваться в конфликт, если он сам не подвергнется нападению со стороны Израиля или США".

Источники в израильских службах безопасности рассказали Reuters, что Израиль не стремится к расширению боевых действий, но готов сражаться на новых фронтах, если это потребуется для самозащиты. При этом наиболее серьёзной угрозой там считают ливанскую радикальную группировку "Хезболлу".

Для "Хезболлы" нападение ХАМАС на Израиль тоже стало неожиданностью, пишет Reuters со ссылкой на три источника, близких к к ливанской группировке. По их словам, члены "Хезболлы" в приграничных деревнях даже не были в состоянии боевой готовности – и их пришлось срочно будить.