Израиль и "Хезболла" достигли соглашения о прекращении огня, которое вступило в силу в пятницу в 16:00 по местному времени. Об этом Reuters сообщил высокопоставленный американский чиновник.

Проиранская группировка "Хезболла" признана террористической в США и Израиле. В ЕС террористическим признано военное крыло "Хезболлы", но не политическая партия.

По данным Reuters, договорённость достигнута при посредничестве США и Катара, а также при содействии Ирана. Другие детали соглашения пока не раскрываются.

Сообщение о перемирии появилось спустя несколько часов после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал нанести "Хезболле" серьёзный удар после гибели четырёх израильских военнослужащих в результате ночной атаки группировки.

Вместе с тем вскоре после сообщения о перемирии ливанские СМИ сообщили об израильском ударе в районе Кфар-Тебнита на юге Ливана.

Высокопоставленный израильский источник заявил, что соглашение не ограничивает действия против угроз для военнослужащих и жителей севера Израиля и позволяет продолжать уничтожение инфраструктуры "Хезболлы".