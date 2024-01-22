Reuters: израильтяне заняли больницу в Хан-Юнисе

Израильские войска, продвигающиеся вглубь города Хан-Юнис на западе сектора Газа, в понедельник захватили здание больницы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные палестинские источники.

Израильское командование ни одним словом не обмолвилось о положении в госпитале Аль-Хаир, где, по словам представителя министерства здравоохранения Газы, Ашрафа аль Кидры, были арестованы медицинские работники.

По словам Кидры, не менее 50 человек были убиты минувшей ночью в Хан-Юнисе. Осада израильтянами палестинских госпиталей, означает, что десятки погибших и раненых находились вне досягаемости спасателей.

"Израильские войска не пропускают кареты "скорой помощи" к местам гибели людей, чтобы эвакуировать их тела, рассказал представитель палестинского минздрава.

Представитель Международного Красного Креста и Красного Полумесяца рассказал, что танки окружили госпиталь Аль-Амаль в Хан-Юнисе. Израильские представители говорят, что внутри госпитальных зданий и вблизи них продолжают действовать боевики радикальной группировки ХАМАС (признанной в США, ЕС и Израиле террористической организацией). Палестинская сторона эти утверждения отвергает.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби в понедельник подтвердил право Израиля на защиту, однако добавил, что невиновные люди в госпиталях, медицинские работники и пациенты должны быть защищены".

На пресс-конференции в Бейруте официальный представитель ХАМАС Осама Хамдам повторил призывы к полному прекращению огня. Он подчеркнул, что ХАМАС, неоднократно обещавшая уничтожить Израиль, не примет никакого иного решения, нежели создание "полностью суверенного Палестинского государства со столицей в Иерусалиме".

Заявление Хамдама стало ответом на заявление Нетаньяху в минувшие выходные о том, что Израиль отвергает идею "о двух государствам". Это вызвало неприятие со стороны США, союзника Израиля. В Вашингтоне вновь подтвердили, что считают всё ещё возможной" перспективу сосуществовани "двух государств.