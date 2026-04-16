Reuters: к 2028 году более четырёх миллионов человек станут беженцами

Более четырёх миллионов человек по всему миру могут быть вынуждены покинуть свои дома к концу 2027 года из-за войн и сокращения гуманитарной помощи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на генерального секретаря Датского совета по делам беженцев Шарлотту Сленте.

По данным Международного комитета Красного Креста, в мире уже насчитывается около 117 миллионов вынужденных переселенцев. При этом число конфликтов выросло примерно до 130 — почти вдвое больше, чем в начале XXI века.

Наибольший рост числа перемещённых лиц ожидается в Судане, где война продолжается уже четвёртый год. За это время 13,5 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома, ещё около 670 тысяч могут стать переселенцами в ближайшие два года.

Кроме того, из-за нехватки финансирования агентства ООН могут сократить поставки воды и продовольствия для беженцев в соседний Чад.