Reuters: КНДР перебросила в Россию свою ракетную часть

По информации агентства Reuters, ссылающегося на Главное разведывательное управление (ГУР) Минобороны Украины, северокорейское ракетное подразделение численностью около 90 военнослужащих развернуто в Воронежской области в составе 112-й гвардейской ракетной бригады ВС РФ.

Есть информация, что Пхеньян уже передал Москве партию из 40 баллистических ракет KN-23 и KN-24. В целом, как сообщается, КНДР и Кремль намерены разместить в прифронтовой зоне до 120 ракет и 6 пусковых установок.

Радио Свобода на данный момент не располагает подтверждением сообщения агентства. Представитель ГУР Украины Андрей Черняк, однако, комментируя публикацию, заявил, что, скорее всего, ракетные войска КНДР российское руководство планируют применять для ударов по Украине.

По его словам, есть информация, что точное количество личного состава этой северокорейской части, конфигурация развертывания и общее количество ракет будут окончательно согласованы во время переговоров между Москвой и Пхеньяном на самом высоком уровне в следующем месяце.

На прошлой неделе Россия впервые с августа 2025 года запустила по целям в Украине две северокорейские баллистические ракеты. По данным ГУР, для этого удара были использованы ракеты из новой партии из 40 единиц.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил со ссылкой на данные своей разведки, что Кремль хочет получить из Северной Кореи еще 30 тысяч военных.

О том, что КНДР отправила своих военных в Россию, стало известно в октябре 2024 года, а Кремль подтвердил это в апреле 2025 года. Информационное агентство "Рёнхап" со ссылкой на южнокорейскую разведку сообщало, что в боях на российско-украинской границе погибли или получили ранения около шести тысяч северокорейских солдат. По состоянию на начало 2026 года, в прифронтовой Курской области РФ находилось не менее 11 тысяч северокорейских военных – 10 тысяч бойцов и около 1 тысячи военнослужащих инженерных подразделений.

В феврале 2026 года в Пхеньяне для членов семей "героев-бойцов зарубежной военной операции" был возведен новый жилой квартал. Также в память об участниках боевых действий в Курской области в столице КНДР построили что "улицу Новых Звезд".