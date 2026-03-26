C 2024 по 2026 годы российские власти выделили на развитие инфраструктуры аннексированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины почти 12 миллиардов долларов. Это почти в три раза больше, чем суммарно было выделено 20 другим регионам в рамках таких же приоритетных проектов национального развития, подсчитало агенство Reuters.

По данным агентства коло 425 миллионов долларов Кремль потратил на строительство и содержание железнодорожной сети. С 2022 по 2025 годы на четырёх территориях, а также в прилегающих к ним российских регионах, были отремонтировано или модернизировано более 2,5 тысячи км железных и автомобильных дорог.

В частности, сотни миллиардов рублей ушли проект строительства федеральной трассы "Новороссия", которая вместе с Крымским мостом должна стать частью транспортного кольца вокруг Азовского моря, свидетельствуют документы о госзакупках. Только на строительство самой автомагистрали объявили не менее 20 тендеров на сумму более 214 миллионов долларов. Позже Минтранс сообщиол о выделении дополнительно 123 миллионов долларов.

Российские власти также строят крупную новую объездную дорогу вокруг Мариуполя. Кроме того, они расширяют и углубляют порты Мариуполя и Бердянска на Азовском море, чтобы принимать крупные суда. Для этого объявили тендеры на общую сумму более 13 миллионов долларов.

В сентябре 2022 года на территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, частично взятых под контроль российской армией, прошли так называемые о вступлении в состав России. Путин подписал документы об их принятии в состав Российской Федерации, несмотря на то, что ни один из регионов Москва до сих пор целиком не контролирует. Аннексия этих территорий не признана мировым сообществом.️