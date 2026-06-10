Reuters: Куйбышевский НПЗ остановил работу после атаки дронов

Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод, входящий в структуру "Роснефти", 10 июня прекратил переработку нефти после атаки беспилотников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

По их данным, повреждения и последовавшие пожары вывели из строя обе установки первичной переработки нефти — АВТ-4 и АВТ-5, каждая из которых способна перерабатывать около 10 тысяч тонн сырья в сутки. Об атаке на регион ранее сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. "Роснефть" на запрос агентства не ответила.

Куйбышевский НПЗ входит в Самарскую группу НПЗ "Роснефти" вместе с Новокуйбышевским и Сызранским заводами. Сызранский НПЗ был остановлен после атаки беспилотников 21 мая и, по данным участников рынка, до сих пор не возобновил работу. Новокуйбышевский НПЗ после удара 18 апреля продолжает работать с пониженной загрузкой.

В 2024 году Куйбышевский НПЗ переработал почти пять миллионов тонн нефти. Завод произвел около 800 тысяч тонн бензина, почти полтора миллиона тонн дизельного топлива и больше миллиона тонн мазута. Его проектная мощность составляет семь миллионов тонн нефти в год.