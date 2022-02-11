Reuters: Макрон сидел далеко от Путина из-за отказа от ПЦР-теста в России

Во время переговоров в Москве президенты России и Франции сидели за противоположными концами четырёхметрового стола из-за отказа Эммануэля Макрона сдать ПЦР-тест на COVID-19 в России. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на двух источников в окружении французского президента.

По словам одного из собеседников агентства, решение отказаться от тестирования российскими врачами было принято из соображений безопасности, "чтобы они не получили ДНК президента Франции".

Другой источник Reuters уточнил, что Макрон сдал ПЦР-тест во Франции, перед вылетом в Россию, а также тест на антиген по прилету. Это тестирование выполнял его личный врач.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил соблюдение дистанции на переговорах Владимира Путина и Эммануэля Макрона "исключительно эпидемиологическими мерами".

7 февраля президент Франции Эммануэль Макрон приезжал в Москву, чтобы обсудить с президентом России Владимиром Путиным кризис вокруг Украины. Переговоры длились более пяти часов.



Огромный стол, за которым сидели президенты двух стран, впечатлил журналистов. Его размеры сравнивали с "палубой авианосца". Стол попал на обложку французского издания Libération

И, конечно же, стал героем мемов.