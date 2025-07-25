Reuters: Маск приказал отключить Starlink во время наступления Украины

В конце сентября 2022 года миллиардер Илон Маск приказал отключить связь Starlink на участках контрнаступления Украины. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Собеседники агентства считают, что это решение было вызвано опасениями Маска относительно того, что украинское наступление может спровоцировать ядерный ответ со стороны России.

По словам украинских военных, из-за внезапного отключения связи украинским войскам не удалось окружить российскую позицию в городе Берислав, расположенном к востоку от Херсона.

Reuters отмечает, что приказ Маска стал первым известным случаем, когда миллиардер отключил покрытие Starlink над полем боя во время конфликта. По данным агентства, это решение шокировало некоторых сотрудников Starlink.

Представитель SpaceX заявил Reuters, что сообщение агентства является "неточным", и сослался на сообщение в соцсети X, опубликованное ранее в этом году, в котором компания заявила: "Starlink полностью привержена предоставлению услуг Украине". Предстваитель не раскрыл, о каких неточностях идет речь, а также не ответил на вопросы агентства.