На северном фланге НАТО укрепляется военная инфраструктура

Агентство Reuters опубликовало обзор оборонительных мероприятий для сдерживания России, проводимых НАТО после вступления Финляндии в Североатлантический союз.

Союз НАТО меняет стратегию на Севере в ответ на агрессивные устремления России. Присоединение Финляндии открывает союзникам по НАТО новые беспрецедентные возможности для сдерживающей политики относительно России. Прежде всего, речь идет об инфраструктурных проектах, рассказали агентству Reuters дипломаты и военные эксперты.

Одним из таких проектов стала модернизация железной дороги в районе Торнио на границе со Швецией. Работы должны быть завершены в следующем году, что упростит союзным вооруженным силам из Атлантического региона передислоцировать вооружения и оборудование на базу в Кемиярви (самый северный город Финляндии) - в одном часе езды от границы с Россией и семи часах - от Мурманска, где находится российский ядерный бастион, говорится в публикации.

Среди сил, базирующихся в регионе Кольского полуострова, Северный флот России, включающий 27 подводных лодок, более 40 военных кораблей, около 80 боевых самолетов и запасы ядерных боеголовок и ракет. Такими сведениями располагает Финский институт международных отношений (FIIA).

В случае конфликта с НАТО, главной задачей Северного флота останется контроль над Баренцевым морем и препятствование доставке военных грузов из Северной Америки в Европу через воды, омывающие Гренландию, Исландию и Соединённое Королевство.

Это лишь один пример поддержки, которую может оказать Финляндия союзникам по НАТО, отмечается в обзоре Reuters.

Ранее, как уже сообщалось, с 27 мая по 2 июня, около 1000 военнослужащих США, Великобритании и Норвегии, а также Швеции присоединились к 6500 финских солдат и офицеров для совместных маневров "Северный лес". Это были крупнейшие в Финляндии учения сухопутных войск за полярным кругом. В маневрах участвовали около одной тысячи единиц военной техники различного назначения, сообщало агентство Reuters.

Совместные артиллерийские учения союзников проводились в северной части Финляндии, в двух часах езды от российской границы.

Американские военнослужащие прибыли в Финляндию с ракетными системами залпового огня по морю из Германии. Войска Финляндии вели учебные стрельбы из танков "Леопард-2А6". Шведские и норвежские подразделения действовали на боевых машинах пехоты CV90, британцы разместили в районе учений свои танки Warrior.

Финляндия официально вошла в НАТО 4 апреля этого года. Ожидается, что одним из пунктов повестки дня июльского саммита НАТО в Вильнюсе станет обсуждение вопроса о приеме Швеции в Североатлантический союз.