Reuters: НПЗ "Лукойла" в Волгограде остановил работу после атаки БПЛА

НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка"
Волгоградский НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" приостановил переработку нефти после атаки украинского беспилотника, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

По данным источников, остановлена установка первичной переработки CDU-1, на которую приходится 40% мощности завода, а также установки CDU-5 и CDU-6.

Украинские беспилотники атаковали НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" 29 мая. Также под удар попал завод синтетического волокна, в результате чего погиб человек, еще двое ранены, сообщал губернатор региона Андрей Бочаров.

Как отмечал телеграм-канал ASTRA, удар 29 мая стал как минимум десятой по счету атакой на этот НПЗ после начала полномасштабного российского вторжения.

"Лукойл – Волгограднефтепереработка" – крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе. ВСУ не раз атаковали предприятие. Это один из крупнейших в южной части России. В 2025 году он переработал 13,7 миллионов тонн нефти – это около 5% от общего объема переработки в стране.

