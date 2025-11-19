Reuters: план США по завершению войны включает отказ Украины от территорий

Предложенный Соединенными Штатами план по завершению войны между Россией и Украиной включает отказ Киева от части территорий и некоторых видов оружия. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Предложения, среди прочего, включают сокращение численности Вооруженных сил Украины. По данным источников Reuters, Вашингтон хочет, чтобы Киев принял основные положения плана.

Ранее издание Axios сообщило, что представители Вашингтона и Москвы проводят непубличные консультации относительно нового плана завершения войны. Утверждается, что в этом плане 28 пунктов, и он вдохновлен частично реализованным планом президента США Дональда Трампа по достижению мира в секторе Газа.

По данным издания, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф обсуждал план с представителем Кремля Кириллом Дмитриевым и с главой СНБО Украины Рустемом Умеровым.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в среду, что США не обращались к России по официальным каналам по поводу каких-либо соглашений.

Как пишут издания Wall Street Journal и Politico, Трамп направил в Киев делегацию Пентагона высокого уровня, как утверждается, в попытке придать новый импульс переговорам о прекращении войны России против Украины. По данным СМИ, министр армии США Дэн Дрисколл, а также глава штаба армии Рэнди Джордж, намерены встретиться с руководством Украины, включая президента Владимира Зеленского. Издание также пишет, что впоследствии Дрисколл встретится также с российскими представителями, где и когда – не сообщается. Белый дом и Пентагон пока официально не подтверждали поездку.