Отец приговорённого к смерти в "ДНР" марокканца сообщил о его украинском гражданстве

У приговорённого в "ДНР" к смертной казни марокканца Брагима Саадуна есть украинское гражданство, сообщает Reuters со ссылкой на отца осуждённого Тахара Саадуна.

По словам Саадуна-старшего, его сын стал гражданином Украины в 2020 году, после года службы в армии. В его планах было изучение аэрокосмических технологий в одном из киевских университетов.

Также отец осуждённого заявил, что Брагим Саадун сдался в плен добровольно, поэтому должен содержаться в статусе военнопленного наряду с другими бойцами Вооружённых сил Украины.

9 июня власти так называемой Донецкой народной республики приговорили к смертной казни трёх иностранных граждан, воевавших на территории Донбасса на стороне украинский войск: марокканца Брагима Саадуна и британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера. Все трое служили в ВСУ по контракту задолго до начала вооружённого вторжения в Украину российских войск. Тем не менее, суд в "ДНР", который длился всего два дня, признал их виновными в наёмничестве и попытке вооружённого захвата власти. Осуждённые, согласно судебному постановлению, должны быть расстреляны. У них есть месяц для подачи жалоб.

Ряд европейских стран, включая Великобританию, выразили протест в связи с приговором, потребовав его отмены. Руководители "ДНР" и ряд российских официальных лиц, включая представителя МИД РФ Марию Захарову, заявили, что не видят причин ни для пересмотра приговора, ни для предоставления осуждённым статуса военнопленных, а следовательно - условий для их возможного обмена.