Reuters: Россия освободила иностранцев, находившихся в плену в "ДНР"

Власти России освободили десять пленных иностранцев, часть из которых уже осудили, а часть - планировали осудить в так называемой Донецкой народной республике за участие в боевых действиях на стороне Украины, сообщает Reuters.

По данным агентства, речь идёт о пяти гражданах Великобритании, двух гражданах США, а также гражданах Швеции, Хорватии и Марокко. Имена всех освобождённых не называются, известно лишь, что среди них точно есть британец Эйден Эслин, которого приговорили в "ДНР" к смертной казни, и американцы Александр Друке и Энди Хьюн.

Reuters отмечает, что выход на свободу захваченных в плен стал возможен благодаря посредничеству наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Все бывшие пленные уже переправлены на территорию арабского королевства. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс назвала это "чрезвычайно долгожданной новостью".

9 июня власти так называемой Донецкой народной республики приговорили к смертной казни трёх иностранных граждан, воевавших на территории Донбасса на стороне украинский войск: марокканца Брагима Саадуна и британцев Эйдена Эслина и Шона Пиннера. Все трое служили в ВСУ по контракту задолго до начала вооружённого вторжения в Украину российских войск. Тем не менее, суд в "ДНР", который длился всего два дня, признал их виновными в наёмничестве и попытке вооружённого захвата власти. Осуждённые, согласно судебному постановлению, должны были быть расстреляны. Власти России и "ДНР" заявляли, что обменивать их не будут.