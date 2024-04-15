Reuters: Россия продает медь в Китай под видом лома

"Русская медная компания" продает китайским фирмам медную катанку под видом лома, что позволяет им экономить на налогах и избегать последствий западных санкций. Об этом пишет агентство Reuters.

Российская экспортная пошлина на медную катанку в декабре прошлого года составила 7 процентов, а пошлина на лом – 10 процентов. В Китае за импорт лома из России не взимается пошлина, в то время как за медную катанку пошлина составляет 4 процента.

По данным источников Reuters, медная катанка была измельчена посредником в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, чтобы ее было сложно отличить от лома. Собеседники рассказали, что это позволило как экспортерам, так и импортерам получить прибыль от разницы в тарифах.

Reuters обращает внимание на расхождения в таможенных данных России и Китая. Согласно данным китайской таможни, с декабря Китай закупил значительно больше медного лома у России. При этом российские данные показали, что объем экспортированного лома в Китай был незначительным, и в декабре произошел резкий рост экспорта катанки.

"Этот лом из России де-факто представляет собой медную катанку, но не заявлен как катанка. Я не могу раскрыть более подробную информацию", – рассказал Reuters китайский источник, пожелавший остаться анонимным.

В российской таможне изданию заявили, что они "временно не предоставляет данные по внешней торговле". "Русская медная компания", которая находится под западными санкциями, заявила, что поставляет продукцию только российским компаниям. Таможня Китая в Синьцзяне не ответила на запрос Reuters.

После введения Соединенными Штатами санкций против России Китай стал основным направлением для российских компаний, стремящихся экспортировать свою продукцию. США и Евросоюз также ввели санкции против ряда китайских компаний за поддержку России.

Как отмечает Reuters, нет никаких юридических препятствий для закупки китайскими компаниями металла у российских фирм, которые находятся под санкциями. Однако они все еще могут опасаться, что из-за этого потеряют покупателей, которые хотят избежать предоставления каких-либо средств России. Одним из последствий санкций также являются трудности с обработкой платежей.