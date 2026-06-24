Reuters: Россия ведет переговоры с Казахстаном об импорте бензина

Россия обратилась к Казахстану с просьбой о поставках около 50 тысяч тонн бензина АИ-92, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника в отрасли.

По данным агентства, производство бензина в России упало примерно на четверть по сравнению с прошлым годом.

Казахстанская сторона пока официально отрицает факт переговоров. Министр энергетики страны Ерлан Аккенженов заявил, что Астана не получала от Москвы официального запроса на поставки топлива.

Чтобы стабилизировать рынок, российские власти, по данным источников, рассматривают сразу несколько мер: ограничение экспорта бензина, рост субсидий для переработчиков и импорт топлива. Параллельно Москва уже смягчила требования к качеству бензина и дизеля для внутреннего рынка и прорабатывает возможность морских поставок.

Казахстан производит значительно меньше топлива, чем Россия, и источники сомневаются, что объемы возможных поставок существенно изменят ситуацию. Кроме того, с 26 июня по 20 июля на Атырауском НПЗ запланированы технические работы, которые сократят казахстанские резервы.

Потенциальным поставщиком мог бы стать завод "Конденсат", работающий на сырье с российского НПЗ ТАНЕКО.

По словам одного из источников в Казахстане, поставки бензина в Россию могли бы идти в обмен на российское авиатопливо – в июле его запасы в Казахстане сократятся из-за роста спроса и снижения российского экспорта.