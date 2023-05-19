Российские военные укрепляют оборону вокруг Запорожской АЭС

Российские военные в последние недели на фоне ожидаемого украинского контрнаступления укрепляют оборону вокруг Запорожской АЭС, находящейся на оккупированной Россией украинской территории. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на работников станции и жителей города Энергодар, где расположена ЗАЭС.

По их данным, вокруг Энергодара российские военные вырыли новые траншеи и установили больше мин. На некоторых зданиях ЗАЭС уже несколько месяцев оборудуют огневые позиции, а также устанавливают сети для защиты от беспилотников. Камеры наблюдения, установленные на ЗАЭС, направили на север, в сторону территорий, контролируемых Украиной, утверждают собеседники агентства.

Глава украинского "Энергоатома" Пётр Котин со ссылкой на свои контакты на Запорожской АЭС сообщил агентству, что за последние месяцы число российских военных увеличилось втрое - с 500 до 1500 человек, а на станции уже проводились учения по эвакуации на случай наступления ВСУ.

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в марте 2022 года, вскоре после вторжения в Украину. С тех пор Россия и Украина неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах станции. Безопасность на объекте вызывает беспокойство у международного сообщества. Теперь же появились опасения, что в ходе контрнаступления украинской армии станция может оказаться непосредственно в зоне боевых действий.

По словам Котина, наибольшая угроза для ЗАЭС заключается в том, что боевые действия могут вывести из строя последнюю оставшуюся линию электропередачи, которая необходима для охлаждения реакторов станции.

Минобороны России сообщило в пятницу, что министр обороны Сергей Шойгу "проинспектировал передовой пункт управления" одного из объединений группировки войск "Восток" на Запорожском направлении.

Согласно сообщению, Шойгу заслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба по текущей обстановке и наградил военнослужащих.

Место расположения штаба не называется. В ролике, опубликованном Минобороны, Шойгу летит на вертолете над полями, а в следующем кадре сидит на совещании с командованием.