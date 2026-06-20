Reuters: смягчение санкций против Ирана усилит позиции КСИР

Возможное снятие санкций с Ирана в рамках соглашения с США может укрепить экономическое влияние Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщает Reuters со ссылкой на аналитиков и источники.

По данным агентства, КСИР за годы санкций создал разветвлённую сеть активов в нефтяной отрасли, строительстве, транспорте, портовой инфраструктуре и телекоммуникациях. Даже в условиях ограничений корпус сохранял значительное влияние на иранскую экономику.

Согласно обсуждаемым условиям соглашения, Иран может получить частичное смягчение санкций на экспорт нефти, а в случае заключения полноценной сделки – более широкую отмену ограничений и доступ к фонду восстановления экономики объёмом около 300 миллиардов долларов.

Reuters отмечает, что КСИР, вероятно, сохранит ключевые позиции благодаря контролю над существующими торговыми схемами и опыту работы в условиях санкций. При этом окончательные последствия будут зависеть от масштаба снятия ограничений и дальнейшего развития политической ситуации.

Тем временем пресс-секретарь МИД Ирана сообщил, что встреча представителей Тегерана и Вашингтона, намеченная на 19 июня в Швейцарии, была отменена после того, как меморандум о взаимопонимании между странами был подписан в цифровом формате.

Дополнительная церемония в Швейцарии больше не требуется, хотя стороны планируют провести новую встречу в ближайшие дни, утверждает иранское дипведомство.

Ранее Financial Times и CNN сообщали, что переговоры были отложены на фоне эскалации в Ливане. По данным Financial Times, Тегеран настаивал на гарантиях прекращения боевых действий между Израилем и "Хезболлой", связывая этот вопрос с дальнейшим продвижением сделки с США.

Проиранская группировка "Хезболла" признана террористической в США и Израиле. В Евросоюзе террористическим считается военное крыло группировки, но не политическая партия.

Несмотря на перенос переговоров, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и советник президента США Джаред Кушнер уже находятся в Швейцарии, сообщают источники Axios. Но когда именно состоится новый раунд американо-иранских переговоров, пока не сообщается.

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