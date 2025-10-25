Reuters: США готовят новые санкции против России

Администрация президента США разработала проект новых санкций против ключевых секторов российской экономики и введёт их, если Москва не согласится прекратить конфликт с Украиной, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Ограничения могут ещё больше затронуть банковский сектор и инфраструктуру, обеспечивающую экспорт нефти. По данным агентства, Киев на прошлой неделе призвал Вашингтон отключить все российские банки от долларовой системы.

Собеседник агентства отметил, что Белый дом "пока наблюдает за реакцией Москвы на уже введённые меры", и новые санкции, вероятно, не будут вводиться в октябре.

В США также обсуждают возможность использования российских активов. Reuters отмечает, что Вашингтон поддерживает планы Евросоюза направить замороженные российские средства на закупку американского оружия для Украины. По данным агентства, в США заблокированы около семи миллиардов долларов российских средств.

В ЕС обсуждается план выделения Украине 140 миллиардов евро в виде кредита за счёт доходов от российских активов. Возвращать средства Киев будет только в случае, если Москва компенсирует нанесенный ущерб.

Бельгия 23 октября заблокировала одобрение этого решения, опасаясь юридических последствий, и обсуждение перенесли на декабрь. Вместе с тем, по данным издания Le Soir, Брюссель не стал одобрять использование российских активов, так как тоже на них зарабатывает.

Газета пишет, что доход депозитария Euroclear от реинвестирования российских активов уже передается Еврокомиссии на поддержку Украины. При этом замороженные активы также пополняют бельгийский бюджет, так как с дохода от них уплачивается налог, пишет издание.

Бельгия планирует использовать эти доходы для финансирования военных нужд на сумму в размере больше миллиарда евро ежегодно, утверждает Le Soir.