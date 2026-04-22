Reuters: США используют украинскую систему для защиты базы от БПЛА

Американские военные использовали украинскую технологию борьбы с беспилотниками на авиабазе "Принц Султан" в Саудовской Аравии, которая подвергалась атакам со стороны Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять источников.

Сообщается, что на базу в последние недели прибыли украинские военные, использующие систему под названием Sky Map в ходе войны с Россией для отслеживания атак с использованием беспилотников типа "Шахед" и их пресечения при помощи дронов-перехватчиков. Они, как пишет Reuters, обучали американских военных использовать эту систему.

В результате одного из иранских ударов по базе в конце марта были повреждены несколько самолётов и постройки, более 10 военнослужащих США были ранены. Reuters не уточняет, работала ли уже в это время на базе система Sky Map. Удар был нанесён не только дронами, но и ракетами, против которых система не предназначена.

Агентство отмечает, что в начале марта президент США Дональд Трамп публично отверг предложение помощи украинского президента Владимира Зеленского в борьбе с иранскими дронами. Ни Центральное командование Вооружённых сил США, ни Офис президента Украины, ни компания-разработчик системы Sky Map не ответили на запросы Reuters или воздержались от комментариев.

Агентство отмечает, что на базе используются и другие технологии борьбы с беспилотниками.

После начала операции США и Израиля против Ирана в конце февраля Иран начал наносить удары по соседним странам, в том числе Саудовской Аравии. Владимир Зеленский после этого предложил помощь как США, так и странам региона в борьбе с иранскими беспилотниками, отметив, что у Украины есть большой опыт борьбы с ними и аналогичными российскими дронами. Украина направила своих специалистов по противодействию беспилотникам в ряд стран Ближнего Востока, которые подвергаются иранским ударам. Иран, в свою очередь, обвинил Киев в "соучастии в агрессии", отметив при этом, что сотрудничество России и Ирана в сфере БПЛА не представляет собой угрозу международной безопасности.