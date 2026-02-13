США выдали лицензию индийской компании Reliance Industries Ltd, которая позволяет нефтеперерабатывающему заводу напрямую закупать нефть из Венесуэла. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Reliance подала заявку на лицензию в начале января. Документ разрешает покупку, экспорт и продажу уже добытой нефти венесуэльского происхождения, а также продуктов её переработки. Прямая закупка венесуэльской нефти позволит Reliance экономически выгодно заменить российскую нефть, поскольку тяжёлая нефть из Каракаса продаётся со скидкой, сообщил один из источников агентства.

Ранее в этом месяце президент США Дональд Трамп отменил 25-процентную пошлину на индийскую нефть и заявил, что Нью-Дели будет закупать больше нефти у США и, возможно, у Венесуэлы.

К середине 2025 года поставки российской нефти в Индия достигали около двух миллионов баррелей в сутки. Но, по данным Reuters, индийские нефтеперерабатывающие компании, включая Reliance, избегают закупок российской нефти с поставкой в апреле и, как ожидается, будут воздерживаться от таких сделок и в более длительной перспективе.

Источники в нефтеперерабатывающей и торговой отраслях отмечают, что этот шаг может помочь Нью-Дели заключить торговое соглашение с Вашингтоном. В начале февраля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не получала уведомлений от Индии на этот счёт.

Ранее конгломерат регулярно закупал венесуэльскую нефть для своего современного нефтеперерабатывающего комплекса, однако был вынужден прекратить закупки в начале 2025 года из-за санкций США. Reliance управляет двумя нефтеперерабатывающими заводами общей мощностью около 1,4 миллионов баррелей в сутки.