Reuters: Технологии очистки воздуха, возможно, помогут сохранить климат

Человечеству пока не удаётся существенно сократить выбросы углекислого газа в атмосферу, чтобы предотвратить климатические изменения. Как пишет агентство Reuters, этот факт подталкивает специалистов к разработке и внедрению технологий, долго остававшихся на обочине технологического прогресса. Речь идет о технологии "прямого улавливания" Direct Air Capture (DAC) загрязнённого воздуха и его очистке.

Лидер в этой новой отрасли, Соединённые Штаты, решили выделить 3,5 миллиарда долларов в виде грантов на создание промышленных установок непрерывной очистки воздуха и "складирования" загрязнителей. Агентство Reuters называет эту инициативу самым значительным глобальным усилием для замедления климатических изменений.

Тендер на строительство в США предприятий, которые занимались бы очисткой атмосферного воздуха состоялся проводился 13 марта. Однако правительство и некоторые компании ещё не раскрыли всех подробностей о поданных заявках и своих предложениях. Многие из потенциальных участников конкурса впервые претендуют на участие в таком проекте. Как сообщает Reuters, Министерство энергетики США, вероятно, объявит победителей летом 2023 года.

Ухудшение климата и недостаточные меры по сокращению выбросов в атмосферу привели ученых к осознанию, что одним из главных средством удаления углерода из воздуха могла бы стать технология "высасывания" вредных веществ из атмосферы.