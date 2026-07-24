Reuters: Трамп и Зеленский встретятся в Вашингтоне 28 июля

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский планируют встретиться в Вашингтоне во вторник, 28 июля, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Украинский источник агентства сообщил, что Зеленский заинтересован в поездке в США, но его команда ожидает окончательного подтверждения графика Трампа со стороны Белого дома.

22 июля Зеленский провёл телефонный разговор со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и советником Джаредом Кушнером. По данным журналиста Axios Барака Равида, стороны обсуждали возможности возобновления дипломатических усилий по прекращению войны. Сам Зеленский назвал беседу "важным разговором о том, как активизировать дипломатию и приблизить мир".

На этом фоне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь заявил, что Москва продолжит добиваться своих целей военным путём, если не увидит перспектив мирного урегулирования.

В разговоре с программой "Вести" Песков также сообщил о "дуализме" в политике администрации Трампа: по его словам, Вашингтон одновременно пытается содействовать мирному урегулированию и продолжает военную поддержку Украины. Песков призвал использовать такой подход "в той части, в которой он соответствует" интересам России и выразил уверенность, что Трамп искренне стремится найти вариант завершения войны.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио после встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил, что предложения, обсуждавшиеся на встрече Трампа и Владимира Путина в Анкоридже а августе 2025 года, не привели к мирному урегулированию и теперь оно возможно только на основании новых подходов.

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