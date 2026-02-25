Reuters: "Транснефть" сократила прием нефти после удара по НПС

Российская нефтепроводная компания "Транснефть" сократила объемы приема нефти в свою трубопроводную систему примерно на 250 тысяч баррелей в сутки после атаки беспилотников на нефтеперекачивающую станцию "Калейкино" в Альметьевске, в Татарстане. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Беспилотники ударили по станции в ночь на 23 февраля 2026 года. По территории НПС попали два дрона. Загорелись два резервуара объемом по 50 тысяч тонн каждый.

Пропускная способность станции, по данным агентства, составляет около одного миллиона баррелей в сутки. Отмечается, что если ущерб будет серьезный, то это может повлиять на объем и качество российского экспорта. Один из собеседников Reuters рассказал, что сокращение приема нефти в системе в основном затронуло поставки от "Татнефти".

НПС "Калейкино" – важный узловой пункт в системе транспортировки российской нефти. Станция принимает сырье по нескольким трубопроводам, смешивает нефть, хранит её в резервуарах и транспортирует по магистральным трубопроводам, в том числе в систему нефтепровода "Дружба", а также в такие крупные порты, как Новороссийск и Приморск.

24 февраля Лондон ввел санкции против "Транснефти". По данным британских властей, компания ответственна за транспортировку более 80% российского экспорта нефти.