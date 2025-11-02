Reuters: Турция начала закупать больше нероссийской нефти

Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Турции начали закупать больше нероссийской нефти после введения последних санкций в отношении Москвы, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, один из крупнейших турецких нефтеперерабатывающих заводов SOCAR Turkey Aegean Refinery, принадлежащий азербайджанской компании SOCAR, недавно закупил четыре партии сырой нефти у Ирака, Казахстана и других нероссийских производителей – их должны поставить в декабре.

По данным Kpler, в октябре и сентябре этот НПЗ использовал в основном российскую нефть – 210 тысяч баррелей в сутки. После последней закупки, по расчетам Reuters, доля нероссийской нефти составит от 77 тысяч до 129 тысяч баррелей в день.

Закупки нероссийской нефти также увеличивает другой крупный турецкий нефтеперерабатывающий завод – Tupras. По словам источников, компания Tupras, которая владеет двумя крупными НПЗ, вероятно, вскоре полностью откажется от импорта российской нефти на одном из заводов, чтобы сохранить экспорт топлива в Европу.