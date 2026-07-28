Reuters: Тюменский НПЗ приостановил переработку нефти после атаки

Тюменский нефтеперерабатывающий завод 25 июля приостановил переработку нефти после украинской атаки, пишет Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

По словам собеседников агентства, после удара ВСУ загорелись установка гидроочистки дизельного топлива и установка производства высокооктанового бензина. Источники отказались сообщить, когда завод сможет возобновить работу.

Тюменский НПЗ (филиал "РИ-ИНВЕСТ") – один из крупнейших независимых нефтеперерабатывающих заводов в России номинальной мощностью около 9 млн тонн нефти в год. Он производит дизельное топливо стандарта Евро-5, бензин, кокс, битум и мазут. Фактически завод, по информации Reuters, перерабатывает примерно 6 млн тонн сырой нефти в год, производя около 500 тысяч тонн бензина и 2,8 млн тонн дизтоплива.

Завод расположен в Тюмени на западе Сибири, более чем в 2 тысячах километров от Украины. Атаку на завод 25 июля подтвердили президент Украины Владимир Зеленский и местные власти. Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что беспилотник "упал" на территории Тюменского НПЗ, в результате чего произошло возгорание. Из-за удара в Тюмени прервали празднование 440-летия города.

Украинские военные уже атаковали это предприятие в октябре 2025 года и 20 июня 2026 года.

По подсчетам Bloomberg, с середины апреля по 13 июля ВСУ атаковали российские НПЗ около 50 раз и поразили как минимум 24 из 34 крупных НПЗ, а объёмы нефтепереработки в России упали до минимума более чем за два десятилетия. Во многих регионах России начались перебои с бензином.